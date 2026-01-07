Hulk rompe silêncio, nega saída do Atlético-MG e manda recado

Hulk se posiciona no Atlético-MG e descarta pedido de rescisão - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O atacante Hulk utilizou as redes sociais para se posicionar publicamente sobre os rumores envolvendo uma possível saída do Atlético-MG, na noite desta terça-feira, 6. Em uma série de publicações, o camisa 7 negou que tenha solicitado a rescisão de contrato e reforçou que seguirá cumprindo o vínculo com o clube, válido até o fim desta temporada.

Ao longo do pronunciamento, Hulk afirmou que, apesar de não ter forçado sua saída, sentiu-se desvalorizado do ponto de vista esportivo. O jogador também esclareceu que o Atlético chegou a apresentar uma proposta de caráter comercial, mas ressaltou que os termos diferem do que vinha sendo divulgado.

“Esclarecimento... 1 - Pedi rescisão de contrato? Não!! 2 - Forcei minha saída do Atlético-MG? Não!! 3 - Me senti desvalorizado esportivamente? Sim!! 4 - Houve proposta comercial do clube? Sim. Mas, diferente do que está saindo na mídia”, escreveu o atacante na primeira postagem.

Na sequência, Hulk detalhou que o clube mineiro autorizou que outras equipes apresentassem propostas por ele e revelou que houve, por parte do Atlético, uma sinalização para que ele encerrasse a carreira ao fim do ano. Ainda assim, destacou que recebeu ofertas esportivas claras de outros clubes, embora nenhuma delas superasse financeiramente os valores oferecidos pelo Galo.

“5 - Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? Não!! 6 - O Atlético deu aval para clubes apresentarem propostas para mim? Sim!! 7 - Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente!

8 - Outro clube apresentou proposta esportiva clara por dois anos direto? Sim!! 9- Essa proposta me valorizava esportivamente? Sim! 10 - Sou mercenário? Jamais!!

11 - As propostas recebidas eram maiores financeiramente do que as do Atlético? Não. Eram, inclusiva, um pouco menores; 12 - Então isso é sobre dinheiro? Não. É sobre reconhecimento esportivo;

13 - Vou cumprir meu contrato com o Atlético? Sim! 14 - Vou continuar honrando essa camisa enquanto eu estiver aqui? Sim, como sempre fiz; 15 - Meu amor pelo Galo mudou? Não. Nunca, jamais mudou. Nem mudará!!!”.

Por fim, o atacante também negou qualquer exigência relacionada à titularidade e reforçou o respeito à comissão técnica, assegurando empenho máximo enquanto permanecer no clube.

“Pedi titularidade? JAMAIS!!! Eu respeito o treinador e dou o meu melhor para ter meu espaço! Vou honrar essa camisa e dar meu máximo pelo clube e pela torcida, como sempre fiz!!!”.

Dessa forma, Hulk encerrou o esclarecimento reafirmando seu compromisso com o Atlético-MG e com a torcida, em meio às especulações sobre o seu futuro.