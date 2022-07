Inscrições para o Programa Natação em Rede acontecem nesta quinta

As inscrições para as 3 mil vagas do Programa Natação em Rede devem ser realizadas nesta quinta-feira, 14, às 14h. As inscrições são gratuitas para as aulas da natação, hidroginástica, polo aquático e nado artístico.

Interessados devem realizar a inscrição através do portal da Federação Baiana de Desportos Aquáticos. Os links já estão disponíveis, mas o formulário de inscrição só estará aberto para preenchimento no dia 14.

Das vagas, 1,4 mil são em turmas de natação para crianças de 07 a 17 anos; 1,4 mil são para hidroginástica, sendo 80% para idosos a partir de 60 anos e 20% para publico com idade variada. 100 vagas são para polo aquático e 100 vagas para o nado artístico.



As aulas de polo aquatico e de nado artístico requerem que o aluno já saiba nadar.

A nova edição acontece em quatro piscinas: Av. Bonocô (além de natação e hidroginástica, este núcleo abrigará turmas de polo aquático e nado artístico); no CAB, prédio onde funcionava a Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM); na Arena de Esportes da Bahia (praia de Ipitanga – Lauro de Freitas, antigo Centro de Judô) e na piscina semiolímpica de Itinga, também em Lauro de Freitas.

Realizado pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos, o Programa tem apoio financeiro da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

"É muito bom poder dar a chance a pessoas que dificilmente poderiam praticar essas atividades. A iniciativa da Sudesb e da FBDA é um belo exemplo de fomento público esportivo, e nosso propósito é esse, levar os baianos pra água" pontua Diego Albuquerque, presidente da Federação.