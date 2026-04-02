Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Jean Lucas tem mais minutos com Ancelotti que Endrick na Seleção

Confira lista da minutagem de todos os atletas testados pelo treinador italiano

Gustavo Zambianco

02/04/2026 - 20:41 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jean Lucas teve mais minutos que Endrick na Seleção Brasileira comandada por Ancelotti
Poucos meses antes da Copa do Mundo de 2026, 51 jogadores foram testados por Carlo Ancelotti,na Seleção Brasileira alguns, com mais oportunidades que outros, como o volante Jean Lucas, do Esporte Clube Bahia, que teve mais tempo em campo com o treinador italiano do que Endrick, atacante atualmente no Lyon.

Entre os mais de 50 atletas testados, Casemiro foi o que mais esteve em campo, com 721 minutos, logo atrás dele está Bruno Guimarães, com 646, que estava fora da última lista por conta de lesão, e Vini Jr. (641).

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um dos destaques é o volante do Bahia, Jean Lucas, que superou nomes como Endrick em minutagem com Ancelotti no comando.

Confira a lista de quem mais atuou com Ancelotti

  1. Casemiro: 721 minutos;
  2. B. Guimarães: 646 minutos;
  3. Vini Jr.: 641 minutos;
  4. Marquinhos: 569 minutos;
  5. M. Cunha: 474 minutos;
  6. Estêvão: 417 minutos;
  7. Alisson: 360 minutos;
  8. G. Martinelli: 329 minutos;
  9. D. Santos: 326 minutos;
  10. L. Henrique: 300 minutos;
  11. Rodrygo: 284 minutos;
  12. Alexsandro: 270 minutos
  13. Bento: 270 minutos;
  14. Alex Sandro: 253 minutos;
  15. G. Magalhães: 244 minutos;
  16. Raphinha: 243 minutos;
  17. L. Paquetá: 241 minutos;
  18. E. Militão: 240 minutos;
  19. Wesley: 232 minutos;
  20. J. Pedro: 220 minutos;
  21. F. Bruno: 211 minutos;
  22. C. Henrique: 195 minutos;
  23. A. Santos: 194 minutos;
  24. Ederson: 180 minutos;
  25. Léo Pereira: 180 minutos;
  26. Vanderson: 179 minutos;
  27. Richarlison: 174 minutos;
  28. Vitinho: 131 minutos;
  29. P. Henrique: 110 minutos;
  30. L. Beraldo: 106 minutos;
  31. C. Augusto: 95 minutos;
  32. Danilo (Botafogo): 95 minutos;
  33. Hugo Souza: 90 minutos;
  34. Bremer: 90 minutos;
  35. Gerson: 89 minutos;
  36. Ibañez: 81 minutos;
  37. Danilo (Flamengo): 75 minutos;
  38. S. Lino: 61 minutos;
  39. Fabinho: 59 minutos;
  40. V. Roque: 45 minutos;
  41. I. Thiago: 43 minutos;
  42. Joelinton: 33 minutos;
  43. Kaio Jorge: 19 minutos;
  44. J. Lucas: 17 minutos;
  45. Endrick: 14 minutos;
  46. Rayan: 14 minutos;
  47. Kaiki: 14 minutos;
  48. André: 11 minutos;
  49. I. Jesus: 10 minutos;
  50. G. Sara: 6 minutos;
  51. A. Pereira: 1 minuto.

Vale relembrar que Rodrygo, o 10º jogador mais utilizado por Carlo Ancelotti, não vai estar presente na Copa do Mundo por conta de um rompimento no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e menisco lateral do joelho direito.

Sobre a Copa do Mundo

O Brasil está no Grupo C da fase de grupos do mundial junto de Marrocos, Haiti e Escócia.

Aproveitamento de Ancelotti na Seleção

Sendo o quarto técnico a passar pela Seleção Brasileira em um ciclo conturbado, Ancelotti completou 10 jogos no comando do Brasil nesta terça-feira, 31, na vitória contra a Croácia por 3 a 1.

Veja o retrospecto de Ancelotti comandando o Brasil

  • Brasil 0 x 0 Equador – Eliminatórias;
  • Brasil 1 x 0 Paraguai – Eliminatórias;
  • Brasil 2 x 1 Chile – Eliminatórias;
  • Brasil 0 x 1 Bolívia – Eliminatórias;
  • Brasil 5 x 0 Coreia do Sul – Amistoso;
  • Brasil 2 x 3 Japão – Amistoso;
  • Brasil 2 x 0 Senegal – Amistoso;
  • Brasil 1 x 1 Tunísia – Amistoso;
  • Brasil 1x 2 França – Amistoso;
  • Brasil 3 x 1 Croácia – Amistoso preparatório (vitória em Orlando).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlo Ancelotti seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jean Lucas teve mais minutos que Endrick na Seleção Brasileira comandada por Ancelotti
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Jean Lucas teve mais minutos que Endrick na Seleção Brasileira comandada por Ancelotti
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Jean Lucas teve mais minutos que Endrick na Seleção Brasileira comandada por Ancelotti
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Jean Lucas teve mais minutos que Endrick na Seleção Brasileira comandada por Ancelotti
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

x