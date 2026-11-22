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O meio-campista Leandro Paredes desmaiou durante uma entrevista à emissora DSports, neste sábado, 21, pouco depois da vitória do Boca Juniors por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na final da Copa Sul-Americana, em Barranquilla, na Colômbia.

O jogador precisou ser atendido por integrantes das equipes médicas do clube argentino e da Conmebol.

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O capitão do Boca respondia a uma pergunta do jornalista Marcelo Benedetto sobre a comemoração do título quando perdeu a consciência. Antes de desmaiar, Paredes afirmou: "Agora é desfrutar com meus companheiros e agradecer por tudo o que vivemos..."

A transmissão foi interrompida logo após o jogador cair no chão. Segundo informações do jornal argentino Diario Olé, o episódio foi provocado pelo forte calor na cidade colombiana. De acordo com a emissora DSports, o meio-campista já se encontra bem.



Jogador já havia passado mal durante a final

O desmaio aconteceu após uma sequência de sinais de indisposição apresentados por Paredes durante a decisão. O volante foi substituído no início do segundo tempo por Belmonte e, no banco de reservas, chegou a ficar deitado enquanto outros jogadores tentavam aliviar o desconforto provocado pelas condições climáticas.

Na noite da final, Barranquilla registrava aproximadamente 30°C e umidade de 80%. Após o desmaio, o atleta recebeu atendimento e foi acompanhado por seguranças do Boca Juniors até o vestiário do Estádio Metropolitano, onde pôde se proteger do calor.

Segundo relatos da cobertura da partida, Paredes permaneceu cerca de cinco minutos caído no gramado antes de ser conduzido aos vestiários.

Veja vídeo do momento:

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

Paredes participou da conquista do Boca Juniors

Apesar de ter deixado o campo antes do fim da partida, Paredes participou da campanha que terminou com o título argentino. Enquanto o capitão ainda estava em campo, o Boca Juniors construiu a vantagem de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, com gols de Ascacíbar e Merentiel.

Após o apito final, o meio-campista ainda conseguiu participar da comemoração e levantar a taça ao lado dos companheiros, antes de passar mal durante a entrevista.

Com a vitória sobre o clube mineiro, o Boca Juniors conquistou seu terceiro título da Copa Sul-Americana, depois das campanhas vitoriosas de 2004 e 2005. A equipe argentina havia eliminado o São Paulo nas quartas de final e o Vasco na semifinal antes de enfrentar o Atlético-MG na decisão.