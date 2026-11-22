CONFUSÃO
Messi perde a cabeça, agride ex-São Paulo e escapa de expulsão
Argentino atingiu Gonzalo Tapia com uma bolada no rosto durante discussão
Lionel Messi se envolveu em uma confusão com o atacante chileno Gonzalo Tapia, ex-São Paulo, durante a derrota do Inter Miami por 3 a 0 para o Columbus Crew, neste sábado, 21, no Nu Stadium, pelas quartas de final da Conferência Leste da Major League Soccer (MLS).
O camisa 10 argentino jogou uma bola no rosto do adversário durante uma cobrança de lateral, mas recebeu apenas cartão amarelo.
O episódio aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. Messi tentou cobrar um lateral, mas Tapia interferiu na jogada. Irritado com a atitude do atacante, o argentino arremessou a bola contra o rosto do chileno. A arbitragem puniu os dois jogadores: Messi pela agressão e Tapia por atrasar o andamento da partida.
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A confusão aconteceu em um momento de vantagem do Columbus Crew, que já vencia por 1 a 0. O Inter Miami também enfrentava outra dificuldade: o zagueiro Gonzalo Luján havia sido expulso aos 36 minutos do primeiro tempo, após receber dois cartões amarelos.
Ex-São Paulo decide partida contra Messi
Emprestado pelo São Paulo ao Columbus Crew, Gonzalo Tapia foi um dos protagonistas do confronto.
O atacante abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, e voltou a marcar na etapa final, ampliando a vantagem da equipe visitante.
Entre os dois gols do chileno, o meio-campista Habroune também balançou as redes, no início do segundo tempo. Com o placar de 3 a 0, o Columbus Crew construiu uma vantagem importante na disputa por uma vaga na próxima fase.
Inter Miami pode ser eliminado dos playoffs
A derrota complica a situação do Inter Miami na série melhor de três das quartas de final da Conferência Leste. A equipe de Lionel Messi terminou a fase regular na segunda colocação, com 60 pontos, enquanto o Columbus Crew ficou em sétimo lugar, com 47 pontos.
Agora, o time de Messi precisa vencer o próximo confronto, marcado para a casa do Columbus Crew, para manter as chances de classificação e levar a disputa a uma terceira partida.
Se vencer novamente, o Columbus Crew garante a vaga na próxima fase e elimina o atual campeão da MLS.
Veja vídeo do momento:
Messi perdendo o primeiro jogo dos playoffs da MLS e se irritando com Gonzalo Tapia! https://t.co/ifWobDhsk5— Tiago Brandão (@Tiagobrandao_8) November 22, 2026