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POLÊMICA!

Jogo entre Israel e Irlanda tem acusação de cusparada; entenda

Uefa aguarda relatório da arbitragem antes de decidir sobre possível punição

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Jogos foram marcados por tensão
Jogos foram marcados por tensão - Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP

Durante a partida entre Irlanda e Israel pela Nations League, um jogador israelense, que não teve o nome revelado, foi acusado de cuspir em direção a um integrante da comissão técnica irlandesa. O caso ocorreu no último domingo, 4.

A Uefa deve investigar o caso após receber o relatório da arbitragem e poderá aplicar uma sanção, caso a acusação seja confirmada.

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A confusão aconteceu no fim do primeiro tempo, quando as duas seleções se dirigiam ao túnel do Gradski Stadion. Diversos jogadores discutiam entre si quando um atleta de Israel teria cuspido em direção a um profissional da comissão técnica da Irlanda.

Heimir Hallgrímsson, técnico da Irlanda, comentou o episódio durante entrevista coletiva:

“Houve uma acusação de cuspir em alguém, mas eu não vi e não quero falar sobre isso. Será analisado como tudo o mais que aconteceu entre as equipes. Eu estava lá. Não vou comentar. É algo que provavelmente será investigado por uma comissão disciplinar”, disse.

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Irlanda x Israel teve outros momentos de tensão

Nos jogos envolvendo ambas as seleções na Nations League, os jogadores irlandeses ignoraram o hino israelense e não participaram dos tradicionais cumprimentos entre as equipes.

No primeiro jogo, o então capitão da Irlanda, Dara O’Shea, não cumprimentou o capitão israelense, Manor Solomon. Já no segundo confronto, realizado neste domingo, 4, o goleiro e capitão Caoimhin Kelleher repetiu o gesto e não apertou a mão de Dor Peretz durante a escolha de quem começaria com a posse de bola no jogo.

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Irlanda Israel Nations League

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