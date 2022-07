Juazeiro larga na frente na Série B; Jequié e Itabuna ficam no empate

A briga por duas vagas na elite do futebol baiano para 2023 está acirrada. No primeiro jogo da semifinal do baiano, Itabuna e Jequié ficaram no empate em 1 a 1. Já o Juazeiro venceu o Jacobinense, por 2 a 1, e saiu na frente na briga para voltar para a Série A do Campeonato Baiano.

O primeiro jogo da semifinal aconteceu no sábado, e o Itabuna ficou no empate em 1 a 1 com o Jequié, em jogo realizado no Pedro Caetano, em Ipiaú. Um novo empate na partida programada para o Waldomiro Borges, 24, leva a decisão para os pênaltis.

Já o Juazeiro ganhou no domingo para o Jacobinense, por 2 a 1, em jogo realizado no Adauto Moraes. O jogo de volta está programado para sábado, 23, no estádio José Rocha. O Juazeiro só precisa de um empate para voltar à elite e chegar à decisão do estadual.

As duas equipes que chegarem na final do estadual da Série B garantem vaga na elite do futebol baiano. Os dois jogos da final estão programados para 31 de julho e 7 de agosto.