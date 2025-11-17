AMISTOSO
Ancelotti pode escalar jogador do Brasileirão contra Tunísia
Após vencer Senegal no último sábado, 15, Brasil enfrenta a Tunísia nesta terça-feira, 18
Por Yuri Abreu
Após a vitória sobre o Senegal por 2 a 0, no último sábado, 15, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, indicou que pode fazer mudanças para a partida contra a Tunísia, nesta terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília). A partida acontece na cidade de Lille, na França.
Em coletiva, o italiano afirmou que pretende manter o esquema 4-2-4, mas que o 11 inicial que entrou em campo contra os africanos pode ser modificado. Ancelotti disse que, inclusive, poderia escalar mais um jogador do Brasileirão no time titular — no duelo anterior Alex Sandro foi escalado na lateral-esquerda.
Referência
Do futebol brasileiro, foram convocados: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Luciano Juba (Bahia), Paulo Henrique (Vasco) e Vitor Roque (Palmeiras).
“O jogador que pode se colocar como referência na frente é Vitor Roque, que está indo muito bem no Palmeiras. Ele pode ser uma opção", afirmou Carlo Ancelotti.
O que vem por aí?
"Tenho que ver a recuperação dos jogadores que jogaram hoje e tentar não mudar muito a equipe. É certo que o sistema será o mesmo de hoje. Pode ser aconteçam algumas mudanças”, completou.
Após a partida contra a Tunísia, a Seleção Brasileira só volta a campo em março de 2026, para mais dois amistosos, nos Estados Unidos, contra as seleções da França e da Croácia.
