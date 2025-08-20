Juventude x Vasco: saiba onde assistir o jogo atrasado do Brasileirão

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS - Foto: Divulgação / EC Juventude

Juventude e Vasco entram em campo nesta quarta-feira, 20, logo mais às 19h, no Alfredo Jaconi, em partida atrasada da 14ª rodada do Brasileirão. O confronto tem peso direto na luta contra o rebaixamento e pode alterar a distância do Vitória em relação ao Z-4.

O Vasco da Gama chega embalado após a goleada por 6 a 0 sobre o Santos, no Morumbis. Com 19 pontos e cinco vitórias, o time carioca ocupa a 16ª colocação. Um novo triunfo faria o Cruzmaltino ganhar duas posições e abrir vantagem de dois pontos sobre o Rubro-Negro baiano, que segue dentro da zona de perigo.

Já o Juventude, treinado por Thiago Carpini, arrancou um empate por 2 a 2 contra o Vitória no último sábado, no Barradão. A equipe gaúcha soma 15 pontos e ocupa a 18ª posição. Caso vença em casa, seguirá na mesma colocação, mas encostará no Leão da Barra e no próprio Vasco, diminuindo a diferença para apenas um ponto em relação ao primeiro clube fora do Z-4.

O resultado, portanto, é crucial para o Vitória, que observa atentamente, porém diretamente afetado, a briga entre dois de seus concorrentes mais próximos na parte de baixo da tabela.



Primeiro time no Z-4, o rubro-negro baiano ocupa a 17ª posição com 19 pontos somados em 20 rodadas disputadas. O time de Fábio Carille não vence há cinco partidas.

Onde assistir

Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Juventude x Vasco - Campeonato Brasileiro, 14ª rodada (jogo atrasado)

Data e horário: 20/08/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RJ)

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón - Técnico: Thiago Carpini.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti - Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)