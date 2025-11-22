Kanu visa "virar a chave" e enaltece Pivetes de Aço no Mundial Sub-17

Kanu, zagueiro do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Provável titular no próximo compromisso do Bahia, Kanu foi escolhido para a entrevista antes do duelo contra o Vasco da Gama. O Tricolor busca reabilitação após perder por 3 a 2 para o Fortaleza em plena Arena Fonte Nova.

Durante a coletiva concedida nesta sexta-feira, 21, o zagueiro de 28 anos reconheceu o “momento de instabilidade” do Bahia no Brasileirão, mas projetou “virar a chave” em busca da vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

“Temos quatro jogos pela frente e cada jogo é uma decisão para a gente cumprir o nosso objetivo durante o ano”, iniciou Kanu.

“A gente precisa crescer nesse momento. É um momento de instabilidade, mas que domingo a gente pode virar essa chave com um grande triunfo e trazendo a torcida de volta a nosso favor para que a gente termine o ano da melhor maneira possível, que é o que a gente fez durante toda a temporada”, completou o zagueiro.

Kanu falou também sobre dois Pivetes de Aço que estão se destacando pela Seleção Brasileira Sub-17: Dell e Ruan Pablo. Os atacantes da base do clube estão disputando a Copa do Mundo da categoria e enfrentam Portugal nas semifinais.

“É uma alegria imensa, não só para mim, mas como para todo o grupo. Acho que teve um vídeo, saiu que estava todo mundo acompanhando aqui. A gente torce muito por esses dois garotos, tem bastante potencial, tem muita vontade para vencer”, celebrou o camisa 4.

Kanu durante entrevista coletiva | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O zagueiro projetou o crescimento dos jovens talentos tricolores e indicou sobre o “potencial” deles.

“Ruan Pablo tem uma história incrível e a gente torce, torce para que o Brasil vá bem, torce para que eles vão bem. É a nossa base. Que a base cresça cada vez mais, que os olhares venham para cá, pois tem muito talento aqui. A gente precisa lapidar cada vez mais ele e ajudar eles a crescerem, que tem muito potencial”, finalizou.

Próximo compromisso

O próximo desafio do Bahia será contra o Vasco da Gama, na Arena Fonte Nova, no domingo, 23, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.