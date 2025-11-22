Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FALA, XERIFE!

Kanu visa "virar a chave" e enaltece Pivetes de Aço no Mundial Sub-17

Zagueiro concedeu entrevista coletiva antes da partida contra o Vasco, no domingo, 23

João Grassi

Por João Grassi

22/11/2025 - 12:43 h
Kanu, zagueiro do Bahia
Kanu, zagueiro do Bahia -

Provável titular no próximo compromisso do Bahia, Kanu foi escolhido para a entrevista antes do duelo contra o Vasco da Gama. O Tricolor busca reabilitação após perder por 3 a 2 para o Fortaleza em plena Arena Fonte Nova.

Durante a coletiva concedida nesta sexta-feira, 21, o zagueiro de 28 anos reconheceu o “momento de instabilidade” do Bahia no Brasileirão, mas projetou “virar a chave” em busca da vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Temos quatro jogos pela frente e cada jogo é uma decisão para a gente cumprir o nosso objetivo durante o ano”, iniciou Kanu.

“A gente precisa crescer nesse momento. É um momento de instabilidade, mas que domingo a gente pode virar essa chave com um grande triunfo e trazendo a torcida de volta a nosso favor para que a gente termine o ano da melhor maneira possível, que é o que a gente fez durante toda a temporada”, completou o zagueiro.

Leia Também:

Bahia pode ter desfalque importante contra o Vasco; saiba quem
Bahia quer proteger Ruan Pablo de assédio após sucesso na Seleção
Dell e Ruan Pablo brilham em classificação do Brasil no Mundial Sub-17
Bahia x Vasco: onde assistir, prováveis escalações e desfalques

Kanu falou também sobre dois Pivetes de Aço que estão se destacando pela Seleção Brasileira Sub-17: Dell e Ruan Pablo. Os atacantes da base do clube estão disputando a Copa do Mundo da categoria e enfrentam Portugal nas semifinais.

“É uma alegria imensa, não só para mim, mas como para todo o grupo. Acho que teve um vídeo, saiu que estava todo mundo acompanhando aqui. A gente torce muito por esses dois garotos, tem bastante potencial, tem muita vontade para vencer”, celebrou o camisa 4.

Kanu durante entrevista coletiva
Kanu durante entrevista coletiva | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O zagueiro projetou o crescimento dos jovens talentos tricolores e indicou sobre o “potencial” deles.

“Ruan Pablo tem uma história incrível e a gente torce, torce para que o Brasil vá bem, torce para que eles vão bem. É a nossa base. Que a base cresça cada vez mais, que os olhares venham para cá, pois tem muito talento aqui. A gente precisa lapidar cada vez mais ele e ajudar eles a crescerem, que tem muito potencial”, finalizou.

Próximo compromisso

O próximo desafio do Bahia será contra o Vasco da Gama, na Arena Fonte Nova, no domingo, 23, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro EC Bahia entrevista Kanu

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kanu, zagueiro do Bahia
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Kanu, zagueiro do Bahia
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Kanu, zagueiro do Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Kanu, zagueiro do Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x