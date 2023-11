Keno Marley estreia com vitória e garante medalha no boxe | A TARDE

Na estreia dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, o pugilista baiano Keno Marley conquistou a sua primeira vitória na competição. Ele garantiu presença na semifinal na categoria até 92kg, ao vencer o equatoriano Marlon Hurtado, em uma decisão em que o baiano mostrou para que foi à Santiago. Por decisão unânime dos cinco jurados, o lutador garantiu vaga para as semifinais.

Keno vai disputar uma vaga na final com a medalha de bronze já garantida, já que no boxe não há disputa de terceiro lugar e os perdedores na semifinal já garantem a premiação. O baiano de Conceição do Almeida afirmou estar muito bem preparado e desejar a final, buscando o ouro.

“Foi uma luta bem interessante contra um atleta já conhecido, mas eu vim muito bem preparado para este Pan e eu quero fazer mais uma final", declarou Keno.



"Dessa vez eu quero ouro para o Brasil. Eu não quero nada menos do que o ouro. Agora, com 23 anos, estou mais preparado, mais experiente, com uma bagagem bem grande que eu venho construindo ao longo desse período”, emendou o baiano, que foi vice-campeão mundial em 2021.



Nas semifinais dos Jogos Pan-Americanos, Keno Marley lutará contra o canadense Bryan Colwell, que sofreu para superar Yakita Aska, de Antígua e Barbuda, em decisão dividida dos jurados, pelas quartas de final.



A outra semifinal será entre o cubano Júlio César Peraza e o equatoriano Julio César Torres.