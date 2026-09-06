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Leão demite técnico após derrota e se aproxima de quarto treinador

Gilmar Dal Pozzo deixa o clube após 11 jogos e apenas três vitórias na Série B

Iarla Queiroz
Por
Sport demite Gilmar Dal Pozzo
Sport demite Gilmar Dal Pozzo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Sport decidiu pela saída de Gilmar Dal Pozzo após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, neste sábado, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série B. Com a demissão, o clube pernambucano terá que encontrar seu quarto técnico em apenas nove meses de temporada.

Dal Pozzo comandou o Sport em 11 partidas pela competição, mas não conseguiu manter a equipe entre os seis primeiros colocados. Durante o período, foram três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

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Sport busca novo treinador

Com a saída de Dal Pozzo, o Sport já começou a procurar um substituto. Segundo informações do Ge, Thiago Carpini aparece como a principal opção da diretoria.

O treinador está livre no mercado e já recebeu contatos do clube pernambucano.

Esta não é a primeira vez que o Sport demonstra interesse em Carpini. Após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, em casa, o clube procurou informações sobre a possibilidade de contratar o técnico.

Na ocasião, porém, a diretoria foi informada de que Carpini não pretendia assumir um trabalho naquele momento. Com isso, o Sport decidiu manter Dal Pozzo no comando e apostar na chegada de reforços para tentar mudar o desempenho na Série B.

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Dal Pozzo é o terceiro técnico a deixar o clube

A passagem de Gilmar Dal Pozzo encerra mais uma troca no comando do Sport nesta temporada.

O clube começou o ano sob o comando de Roger Silva. Depois, Márcio Goiano assumiu a equipe, antes da contratação de Dal Pozzo.

Nenhum dos três treinadores conseguiu permanecer por um período considerado longo no cargo.

Em nota publicada nas redes sociais, o Sport confirmou a saída de Dal Pozzo e do auxiliar Emerson Nunes. O clube agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência das carreiras.

Sport está fora do G-6

A situação do Sport na tabela também aumenta a pressão pela busca de um novo treinador.

Atualmente, o time ocupa a oitava colocação da Série B, com 38 pontos. A equipe está quatro pontos atrás do CRB, que aparece na sexta posição e, neste momento, fecha o grupo de classificação.

O Sport chegou a entrar no G-6 em alguns momentos da competição, mas não conseguiu se manter entre os primeiros colocados.

A equipe terá pouco tempo para se reorganizar. O próximo compromisso será na quinta-feira, contra a Ponte Preta, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela Série B.

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