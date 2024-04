Liverpool empata com United e perde chance de assumir liderança da PL | A TARDE

O Liverpool perdeu a chance de assumir a dianteira na Premier League. Na tarde deste domingo, 7, o time do técnico alemão Jurgen Klopp empatou com o Manchester United, no Old Trafford, e segue na 2ª posição do campeonato, com 71 pontos, mesma pontuação do Arsenal, que lidera a disputa.

Em um primeiro tempo onde os Red Devils estavam apagados, o Liverpool saiu na frente aos 23 minutos, com Luis Díaz. O primeiro tempo foi de total domínio dos visitantes, com 14 finalizações contra nenhuma do United.

Na segunda etapa, o jogo mudou por completo, e os donos da casa conseguiram se impor, empatando logo aos cinco minutos, com Bruno Fernandes aproveitando falha de Quansah e finalizando de longe.

Aos 22, o jovem Mainoo acertou um chutaço no ângulo e virou a partida. O Liverpool chegou ao empate aos 39 minutos, com Salah cobrando pênalti.

Com o resultado, o Liverpool permanece na vice-liderança, com a mesma pontuação do Arsenal e um ponto a mais que o Manchester City. Já o Manchester United ocupa o sexto lugar e também não se aproxima da zona de Europa League.