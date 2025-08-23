Mais um! Zagueiro chega em Salvador para reforçar o Bahia

Luiz Gustavo, zagueiro de 19 anos revelado pelo Vasco, desembarcou em Salvador para assinar com o Bahia. Negociação foi fechada por R$ 32 milhões. - Foto: Matheus Lima/Vasco

Além do atacante Mateo Sanabria, mais um reforço do Bahia já está em solo soteropolitano: trata-se do zagueiro Luiz Gustavo. O defensor, de 19 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador no início da tarde deste sábado, 23, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor de Aço.

Assista ao momento da chegada do novo reforço do Bahia:

🚨Luiz Gustavo já está em Salvador.



O zagueiro é 3º reforço do @ecbahia na janela.



Vídeo completo: https://t.co/cS7Oy2Rr9u pic.twitter.com/ulGF7uCg3I — Yuri Santana (@oysantanaa) August 23, 2025

A negociação entre Bahia e Vasco, antigo clube do jovem zagueiro, gira em torno de 5 milhões de euros — o equivalente a R$ 32 milhões — por cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta. O acordo está em vias de ser sacramentado e Luiz Gustavo deverá ser anunciado pelo Esquadrão nos próximos dias.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Considerado uma joia da base do Vasco e com passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, o jogador entrou no radar do Bahia após a negociação pelo zagueiro Robert Renan não avançar.

Chegada de Luiz Gustavo “breca” novos reforços

De acordo com apuração do Portal A TARDE, a contratação de Luiz Gustavo “freou” a busca do Bahia por novos zagueiros. O Tricolor de Aço chegou a ser ligado ao defensor argentino Marco Di Cesare, do Racing, e ao colombiano Alexis Pérez, que está sem clube após deixar o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Outro fator determinante para a mudança de estratégia foi a recuperação do jovem zagueiro Fredi. O Pivete de Aço está em fase de transição após sofrer um trauma no joelho com lesão ligamentar.

Com a chegada de Luiz Gustavo e a evolução física de Fredi, o técnico Rogério Ceni passa a contar com cinco opções para o setor: os dois jovens zagueiros, além de David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo. No plantel tricolor, Ceni ainda tem Kanu, que se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles. A expectativa é que o ex-capitão retorne antes do fim do Campeonato Brasileiro.

Quem é Luiz Gustavo?

Destaque nas seleções de base, o jovem já entrou em campo onze vezes pelo time profissional do Vasco em 2025, gerando expectativas de valorização com uma possível convocação à Seleção Brasileira sub-20 para disputar a Copa do Mundo da base no Chile em setembro.

Na lista de Ramon Menezes, técnico do Brasil sub-20, foram dois amistosos contra o Paraguai com o nome de Luiz Gustavo incluso, disputados em oito e onze de agosto.