Matheuzinho volta a brilhar e decide duas vitórias do Leão na Série A

Matheuzinho, meia do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Uma das referências técnicas no elenco do Vitória, o meia Matheuzinho viveu momentos difíceis na temporada, entre lesões e atuações abaixo do esperado. O camisa 10, no entanto, voltou a ser decisivo desde a vitória sobre o Santos e acumula duas participações diretas em gols nas últimas quatro rodadas.

Com as lesões de Cáceres e Claudinho, o técnico Jair Ventura optou por improvisar o atacante Erick na ala-direita. Isso abriu espaço para o retorno de Matheuzinho à titularidade, o que fez ele distribuir sua primeira assistência no Brasileirão nesta quarta-feira, 5, quando o Leão da Barra derrotou o Internacional por 1 a 0, no Barradão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Os atletas são os protagonistas do jogo, os grandes responsáveis por tudo que aconteceu. A gente [comissão técnica] é só mais uma engrenagem no Vitória", afirmou Jair Ventura, que escalou o camisa 10 entre os 11 iniciais em três dos quatro jogos mais recentes do Leão.

Na temporada 2025, Matheuzinho já disputou 38 partidas com a camisa vermelha e preta, com cinco gols marcados e agora três assistências distribuídas.

Matheuzinho sendo marcado por Juninho, do Inter | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

O Vitória de Matheuzinho volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola no Barradão às 16h, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.