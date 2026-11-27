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O Metrô Bahia preparou uma operação especial para atender os torcedores que vão acompanhar a partida entre Vitória e Santos, no próximo domingo, 29, às 16h, no Barradão, em Salvador. O sistema metroviário vai seguir o horário habitual, das 5h à 0h, sem extensão do funcionamento.

Para garantir mais tranquilidade e segurança no deslocamento dos passageiros, a operação contará com reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), especialmente nas estações Flamboyant e Pirajá, que concentram o fluxo de clientes com destino ao estádio.

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A oferta de viagens também poderá ser ampliada de acordo com a movimentação registrada ao longo do dia. Toda a operação será acompanhada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e ajustes poderão ser realizados sempre que necessário para garantir a fluidez do sistema e o atendimento aos clientes.

Além disso, o Metrô Bahia pontuou a importância de os torcedores planejarem seus deslocamentos, ficarem atentos às orientações dos agentes e respeitarem as regras de utilização do sistema.

A concessionária ainda reforça as orientações do Embarque Consciente: nunca acessar a via, aguardar sempre o desembarque do trem antes de embarcar, deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores, e descer a escada sempre usando corrimão.

Compra de passagens

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay e 99Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô pode efetuar a recarga das seguintes formas:

App Motiva Trilhos (disponível na Apple e Play Store);

(disponível na Apple e Play Store); Carteiras digitais : Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi e Moovit.

: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi e Moovit. Rede credenciada : mais de 2 mil pontos de venda.

O valor da passagem do metrô é de R$4,10.