GINÁSTICA RÍTMICA
Trio baiano fica entre os cinco melhores do Brasil na ginástica rítmica
Ginastas do CETGYM conquistaram a classificação no Brasileiro Interclubes
Três jovens ginastas da Bahia conquistaram um lugar entre os cinco melhores conjuntos do país no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Ginástica Rítmica de Conjunto Ilona Peuker. A classificação foi alcançada nesta quinta-feira, 26, em Belém, no Pará, pelo trio pré-infantil do Centro de Treinamento de Ginástica (CETGYM).
Formado por Catharina Galvão, Lara Maia e Pérola Vilela, o conjunto disputa a competição nacional, que segue até sábado, 28, ao lado de atletas de diferentes clubes brasileiros.
O resultado representa um avanço na trajetória esportiva das jovens e destaca o trabalho de formação realizado pelo clube baiano.
Ginastas baianas se destacam no Brasileiro
A treinadora e sócia do CETGYM, Louise Correia, atribuiu a classificação à dedicação das atletas durante a preparação para o campeonato.
"A conquista é fruto de uma rotina de treinamentos que exige disciplina, dedicação, concentração e sincronia. É a fase inicial da trajetória de atleta, de descobertas e de uma formação de base preciosa para o desenvolvimento e o amadurecimento competitivo futuro", explicou.
A ginasta Catharina Galvão, de 10 anos, também comemorou o desempenho do trio e destacou a preparação para a apresentação.
"Fiquei muito feliz com o nosso resultado, porque a gente se dedicou bastante nos treinos todos os dias. Dá um friozinho na barriga antes de entrar no tapete, mas quando a música começa a gente se concentra, confia uma na outra e tenta dar o nosso melhor", contou.
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Bahia também tem outro trio na competição
Além do conjunto pré-infantil, o CETGYM levou outras três representantes para o campeonato. O trio infantil de bola é formado por Valentina Piancó, Brisa Nunes e Cristal Medeiros.
A participação das atletas amplia a presença da ginástica rítmica baiana em uma das principais competições nacionais da modalidade.