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Três jovens ginastas da Bahia conquistaram um lugar entre os cinco melhores conjuntos do país no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Ginástica Rítmica de Conjunto Ilona Peuker. A classificação foi alcançada nesta quinta-feira, 26, em Belém, no Pará, pelo trio pré-infantil do Centro de Treinamento de Ginástica (CETGYM).

Formado por Catharina Galvão, Lara Maia e Pérola Vilela, o conjunto disputa a competição nacional, que segue até sábado, 28, ao lado de atletas de diferentes clubes brasileiros.

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O resultado representa um avanço na trajetória esportiva das jovens e destaca o trabalho de formação realizado pelo clube baiano.

Ginastas baianas se destacam no Brasileiro

A treinadora e sócia do CETGYM, Louise Correia, atribuiu a classificação à dedicação das atletas durante a preparação para o campeonato.

"A conquista é fruto de uma rotina de treinamentos que exige disciplina, dedicação, concentração e sincronia. É a fase inicial da trajetória de atleta, de descobertas e de uma formação de base preciosa para o desenvolvimento e o amadurecimento competitivo futuro", explicou.

A ginasta Catharina Galvão, de 10 anos, também comemorou o desempenho do trio e destacou a preparação para a apresentação.

"Fiquei muito feliz com o nosso resultado, porque a gente se dedicou bastante nos treinos todos os dias. Dá um friozinho na barriga antes de entrar no tapete, mas quando a música começa a gente se concentra, confia uma na outra e tenta dar o nosso melhor", contou.

Bahia também tem outro trio na competição



Além do conjunto pré-infantil, o CETGYM levou outras três representantes para o campeonato. O trio infantil de bola é formado por Valentina Piancó, Brisa Nunes e Cristal Medeiros.

A participação das atletas amplia a presença da ginástica rítmica baiana em uma das principais competições nacionais da modalidade.