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LUTO

Morre Paulo Angioni, diretor do Fluminense com passagem pelo Bahia

Profissional possuía mais de 40 anos de serviço no futebol

Franciely Gomes
Por
Paulo Angioni passou por grandes clubes brasileiros
Paulo Angioni passou por grandes clubes brasileiros - Foto: Reprodução | Redes sociais

Paulo Angioni faleceu aos 80 anos neste sábado, 12, no Rio de Janeiro. Diretor de futebol do Fluminense, seu clube do coração, ele tratava um câncer no pâncreas desde o início de setembro, em um hospital da capital carioca.

O anúncio do falecimento foi feito pelo clube tricolor, através de um comunicado oficial nas redes sociais. “O Fluminense FC comunica o falecimento do tricolor e diretor executivo de futebol, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, aos 80 anos, na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro”.

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O clube também exaltou os feitos dos executivos ao longo dos últimos anos. “À frente do departamento de futebol do Fluminense nesta quarta passagem pelo clube, a partir de 2018, foi um dos principais responsáveis pela conquista dos títulos da Taça Rio de 2020, Taça Guanabara de 2022, 2023 e 2026, Campeonato Carioca de 2022 e 2023, Conmebol Libertadores e Recopa”, relembrar.

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Passagens por outros clubes

Com mais de 40 anos de serviço no futebol, Paulo colecionou passagens por grandes clubes brasileiros, como Vasco da Gama, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Juventude e Olaria, além da própria Seleção Brasileira.

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“Em sua carreira, uma das mais longevas e bem-sucedidas do futebol brasileiro, foi pioneiro na função de diretor executivo no Brasil. Com passagem pela Seleção Brasileira e outros grandes clubes, ele reuniu inúmeras conquistas esportivas e se destacou, fundamentalmente, pela coleção de amigos que acumulou ao longo de sua trajetória”, exaltou o Fluminense no comunicado.

História no Bahia

Durante sua atuação no Esporte Clube Bahia, Paulo Angioni comandou o departamento de futebol do tricolor baiano entre 2010 e 2013. Ele também foi um dos grandes responsáveis por estruturar o elenco que garantiu o retorno do Bahia à Série A do Brasileirão no ano de 2010.

O ciclo no Fazendão se encerrou em maio de 2013, após ele entregar o cargo devido a pressão depois do revés por 7 a 3 no clássico Ba-Vi disputado na Arena Fonte Nova.

Nas redes sociais, o clube baiano prestou uma última homenagem ao profissional. “O Esquadrão lamenta o falecimento de Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, com passagem pelo nosso clube entre 2010 e 2013, aos 80 anos. Pelo Bahia, Angioni conquistou o tão festejado retorno à Série A do Brasileirão após sete anos, além do título baiano de 2012. Nossa solidariedade a familiares e amigos neste momento de tanta dor”, escreveram.

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