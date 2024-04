Mulheres de Aço vencem na estreia da Série A2 do Brasileirão | A TARDE

As Mulheres de Aço começaram com o pé direito a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série A 2. Neste domingo, 14, o Bahia venceu o Minas Brasília, por 2 a 0, gols marcados por Letícia e Ary.

O Bahia venceu na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A2, diante do Minas Brasília, neste domingo (14), no estádio de Pituaçu. As Mulheres de Aço venceram por 2 a 0. Os gols foram marcados por Letícia e Ary.

Os gols da partida foram marcados ainda na etapa inicial. Em um contra-ataque rápido, Ary achou Vilma livre. A camisa 18 tocou por cima da goleira e marcou o primeiro do jogo. Aos 46, Letícia ganhou da defesa e serviu Ary, que marcou o segundo das Mulheres de Aço.

No segundo tempo, o Bahia administrou mais a partida. O time até criou mais jogadas, mas acabou não conseguindo ampliar a vantagem ao seu favor.

O Bahia jogou com Yanne, Dan, Aila, Tchula, Mila Santos (Kaiusca); Angela (Jaqueline), Treyci (Kamille Loirão), Vilma, Letícia; Ary (Lane) e Juliana (Raíssa).

Na próxima rodada, o Bahia vai até Cuiabá-MT, onde enfrenta o Mixto, no domingo (21), às 11h.