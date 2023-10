Ônibus da seleção de Cachoeira é atacado por torcedores de Ipiaú | A TARDE

O ônibus que conduzia a seleção de Cachoeira à cidade de Ipiaú, para o jogo pela quarta fase do Intermunicipal, sofreu um ataque de torcedores do time do sul do estado.

Na ação, foram arremessados paus, pedras e latas de cerveja no veículo, além de xingamentos proferidos aos membros da delegação cachoeirana. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, a prefeita Eliana Gonzaga aparece conversando com policiais militares.

Através de nota divulgada à imprensa, a Prefeitura de Cachoeira disse "repudiar veementemente os atos de vandalismo ocorridos no último domingo, 15 de outubro, da torcida organizada de Ipiaú durante a partida do Campeonato Intermunicipal", publicou o órgão.

Já em campo, a seleção de Ipiaú goleou Cachoeira por 4 a 0 e se classificou para as quartas de final da competição.

Confira a nota na íntegra: