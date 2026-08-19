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HOME > ESPORTES

CONTRATAÇÃO DE RODRI

Por que os torcedores do Barcelona estão parabenizando Olivia Rodrigo?

Os posts mais recentes da cantora estão recheados de mensagens de boas-vindas ao jogador

Marina Branco
Por
Olivia Rodrigo com camisa do Barcelona
Olivia Rodrigo com camisa do Barcelona - Foto: Divulgação I FC Barcelona

Quando um jogador novo chega a um clube, é uma prática comum entre torcidas encher as redes sociais do novo reforço de boas-vindas. No caso de Rodri, no entanto, a torcida do Barcelona não tem essa opção, já que o espanhol não tem uma conta no Instagram, detalhe destacado até em sua campanha pela Bola de Ouro.

Os agradecimentos e as boas-vindas não deixaram de ser enviados por isso - apenas mudaram de destinatário. Sem conta de Rodri, os torcedores do clube catalão passaram a comemorar a contratação no perfil da cantora Olivia Rodrigo, pela semelhança entre o nome dos dois.

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Olivia Rodrigo com camisa do Barcelona com o mesmo nome de Rodri
Olivia Rodrigo com camisa do Barcelona com o mesmo nome de Rodri - Foto: Divulgação I FC Barcelona

O meio-campista, eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 e Bola de Ouro em 2024, foi anunciado pelo Barcelona nesta terça-feira, 18. O jogador deixou o Manchester City após sete anos e assinou contrato com o clube espanhol até junho de 2031.

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Conexão entre Olivia e Barça

Em uma publicação recente da artista no Instagram, torcedores do Barça deixaram mensagens comemorando a chegada do volante. Entre os comentários, apareceram frases como "Bem-vindo ao Barcelona" e "Bem-vindo ao Barça, vencedor da Bola de Ouro".

A "invasão" no perfil de Olivia, no entanto, também tem outro motivo. Em maio deste ano, a cantora fez uma parceria com o Barcelona por meio do Spotify, patrocinador master do clube.

Olivia Rodrigo com faixa do Barcelona
Olivia Rodrigo com faixa do Barcelona - Foto: Divulgação I FC Barcelona

A ação resultou em uma camisa especial do Barça com a marca da artista estampada no espaço do patrocinador principal. O uniforme foi utilizado em um clássico contra o Real Madrid, pela La Liga, e a própria cantora foi assistir ao jogo e torcer pelo Barcelona, que venceu por 2 a 0.

A versão personalizada também foi colocada à venda, gerou grande repercussão nas redes sociais e esgotou rapidamente. Desde então, Olivia passou a ser abraçada por parte da torcida culé.

Olivia Rodrigo com camisa do Barcelona
Olivia Rodrigo com camisa do Barcelona - Foto: Divulgação I FC Barcelona
Olivia Rodrigo no Camp Nou
Olivia Rodrigo no Camp Nou - Foto: Divulgação I FC Barcelona

Rodri no Barcelona

Dentro de campo, a contratação de Rodri é tratada como uma das maiores da janela europeia. O volante chega ao Barcelona depois de uma passagem histórica pelo Manchester City, clube que defendeu por sete temporadas.

Campeão mundial com a Espanha em 2026, melhor jogador da última Copa e Bola de Ouro da temporada 2023/24, Rodri chega para reforçar o meio-campo do atual campeão espanhol.

Rodri pelo Barcelona
Rodri pelo Barcelona - Foto: Divulgação I FC Barcelona

O Barcelona pagou 75 milhões de euros pela contratação do jogador, que já desembarcou na Catalunha e afirmou que vestir a camisa culé é "um sonho".

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