SAF de R$ 543 milhões influencia demissão no Botafogo após derrota para o Vitória

O Botafogo oficializou, na noite da última terça-feira, 18, a demissão do técnico Franclim Carvalho após 22 partidas no comando da equipe. A saída do português ocorreu depois de uma sequência negativa que teve como ponto de partida a goleada por 6 a 1 sofrida para o Cienciano, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A decisão ganhou força com a chegada ao Rio de Janeiro de Gabriel de Alba, fundador da GDA Luma, nova investidora da SAF do Botafogo. Mesmo com a venda do controle da SAF ainda não concretizada, o empresário mexicano passou a acompanhar de perto os processos do futebol alvinegro e teve participação nas decisões da gestão.





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Derrota para o Vitória aumentou a pressão

A goleada sofrida em Cusco foi analisada internamente sob dois aspectos. O primeiro considerava que o desempenho apresentado não justificava o placar. O segundo levava em conta o impacto de atuar a 3.400 metros de altitude, considerado "covardia".



Independentemente das circunstâncias, o resultado diante do Cienciano colocou Franclim sob pressão pela primeira vez desde que assumiu o Botafogo.



A diretoria, inicialmente, defendia uma análise mais cautelosa sobre o trabalho do treinador, embora não escondesse a insatisfação. O duelo contra o Vitória, no Barradão, passou a ser tratado como importante para a avaliação do português, tanto pelo resultado quanto pela atuação da equipe.



O Botafogo voltou a apresentar dificuldades no jogo e acabou derrotado. A partida ainda ficou marcada por uma mudança considerada equivocada na estratégia durante o primeiro tempo, quando o volante Huguinho foi substituído pelo atacante Júnior Santos.



Mesmo após o revés, Franclim retornou ao Rio de Janeiro com a delegação e comandou normalmente o treinamento do Botafogo na terça-feira, 18, no Espaço Lonier.

Gabriel de Alba ganha voz nas decisões do futebol

A situação mudou com a chegada de Gabriel de Alba ao Rio de Janeiro. O empresário mexicano, fundador da GDA Luma, desembarcou na cidade na terça-feira e iniciou uma agenda de reuniões com diferentes setores do Botafogo.



Durante a visita, Gabriel de Alba também se encontrou com o presidente João Paulo Magalhães Lins. Embora o processo de venda da SAF ainda não tenha sido concluído, o novo investidor já acompanha os assuntos relacionados ao futebol e possui participação nas decisões da gestão.



A avaliação sobre a permanência de Franclim envolveu integrantes da estrutura do clube, como o diretor de futebol Léo Coelho, o CEO Eduardo Iglesias e o presidente João Paulo. A decisão final, porém, ficou nas mãos da GDA.



Na noite de terça-feira, Franclim foi chamado para uma reunião e comunicado de que não permaneceria no cargo. Ao todo, o português comandou o Botafogo em 22 partidas, com dez vitórias, sete empates e cinco derrotas.





Botafogo anuncia reestruturação no futebol

Paralelamente à saída de Franclim, a SAF do Botafogo anunciou uma reestruturação no departamento de futebol. Três novos nomes fixos foram anunciados para a estrutura, entre eles Paulo Bonamigo, que comandou o clube carioca em 2004.



A mudança acontece em meio à tentativa de reorganizar o futebol alvinegro e às vésperas de um compromisso decisivo pela Copa Sul-Americana.



Botafogo precisa de goleada para avançar na Sul-Americana

O próximo compromisso do Botafogo será nesta quinta-feira, 20, às 21h30, contra o Cienciano, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.



Após perder por 6 a 1 no Peru, o time carioca precisa reverter uma desvantagem de cinco gols para avançar às quartas de final da competição. Gabriel de Alba estará presente no estádio para acompanhar a partida.





GDA Luma prevê aporte de US$ 105 milhões

O Botafogo possui um acordo vinculante com a GDA Luma para a venda do controle da SAF do clube. A proposta prevê um aporte de US$ 105 milhões, aproximadamente R$ 543 milhões na cotação atual.



Do valor total, US$ 39,3 milhões, cerca de R$ 202,8 milhões, seriam descontados em razão de empréstimos realizados pela GDA ao Botafogo.