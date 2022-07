Presidente da FBF parabeniza CBF por premiação para equipes da Série D

Após reunião inédita ocorrida na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima parabenizou Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da federação local e, agora, responsável pela entidade máxima do futebol brasileiro pela premiação destinadas aos clubes que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro.

"A CBF e o presidente Ednaldo Rodrigues fizeram história mais uma vez. Nunca havia sido realizado um evento como esse, com clubes da Série D. Eles, realmente, abriram as portas da CBF para o futebol brasileiro, recebendo todos os clubes das quatro divisões do futebol nacional. O futebol brasileiro está avançando, como certeza no caminho certo. Os clubes precisavam desse apoio e essa união entre todos renderá muitos frutos para o futebol nacional", destacou o presidente da FBF.

No encontro, que contou com a presença de representantes de todos os 64 times que disputam a competição, ficou definido que as equipes que forem eliminadas na primeira fase vão receber R$ 120 mil. Já as equipes que avançarem de fase ganham R$ 150 mil; o campeão vai receber R$ 500 mil e o vice R$ 300 mil.

"Esse é um momento muito importante para o futebol brasileiro. Recebemos 64 clubes para dialogar e promover uma construção coletiva para a sequência da Série D. Buscamos um futebol mais participativo, de críticas construtivas, de soluções para o crescimento. A Série D é uma competição muito democrática e entendo muito bem as dificuldades enfrentadas pelos clubes. Por isso nos reunimos para se antecipar a essas questões e buscar melhorias", disse o presidente da CBF.

O futebol baiano é representado pelas equipes da Juazeirense, Bahia de Feira, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas. Desses, o Tremendão e o Leão do Sisal estão mais próximos de um avanço de fase. Já o Cancão de Fogo ainda briga para avançar de fase, precisando vencer os seus jogos e tem que torcer por tropeços de Jacuipense ou Santa Cruz. O time de Alagoinhas já está eliminado da disputa.