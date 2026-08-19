Presidente distribui dinheiro em vestiário e promete R$ 3 milhões

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Os jogadores do Dinamo City, da Albânia, ganharam um acréscimo inesperado em seus salários neste mês, quando o presidente do clube surpreendeu distribuindo dinheiro no vestiário do time após uma classificação nas competições europeias.

Ardian Bardhi levou uma bolsa com notas para os jogadores depois da goleada por 4 a 0 sobre o Auda, da Letônia, e prometeu um prêmio ainda maior caso a equipe avance à fase de liga da Conference League.

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A cena aconteceu no último dia 13, após o Dinamo City garantir vaga nos playoffs da competição. No vídeo, Bardhi aparece no vestiário da equipe com uma bolsa cheia de dinheiro e distribui notas aos jogadores.

Vestiário do Dinamo City - Foto: Reprodução I X

Promessa milionária

De acordo com a imprensa local, o presidente prometeu distribuir 500 mil euros, cerca de R$ 3 milhões, ao elenco caso o Dinamo City consiga avançar à fase de liga do torneio europeu.

Para isso, o clube albanês terá que superar o Pafos, do Chipre, nos playoffs. O adversário conta com o zagueiro David Luiz, ex-Flamengo, no elenco.

Rumo aos três milhões

Os jogos entre Dinamo City e Pafos estão marcados para os dias 20 e 27 de agosto. O confronto vale vaga na fase de liga da Conference League, etapa que reúne os classificados após as fases preliminares.

A classificação para a fase de liga da Conference League seria um marco importante para o Dinamo City, que chega aos playoffs embalado pela goleada sobre o Auda e pela mobilização criada pelo próprio presidente nos bastidores.