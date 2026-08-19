Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

QUEM QUER DINHEIRO?

Presidente distribui dinheiro em vestiário e promete R$ 3 milhões

A distribuição aconteceu após a classificação aos playoffs da Conference League

Marina Branco
Por
Dinamo City
Dinamo City - Foto: Divulgação I FSHF

Os jogadores do Dinamo City, da Albânia, ganharam um acréscimo inesperado em seus salários neste mês, quando o presidente do clube surpreendeu distribuindo dinheiro no vestiário do time após uma classificação nas competições europeias.

Ardian Bardhi levou uma bolsa com notas para os jogadores depois da goleada por 4 a 0 sobre o Auda, da Letônia, e prometeu um prêmio ainda maior caso a equipe avance à fase de liga da Conference League.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A cena aconteceu no último dia 13, após o Dinamo City garantir vaga nos playoffs da competição. No vídeo, Bardhi aparece no vestiário da equipe com uma bolsa cheia de dinheiro e distribui notas aos jogadores.

Vestiário do Dinamo City
Vestiário do Dinamo City - Foto: Reprodução I X

Promessa milionária

De acordo com a imprensa local, o presidente prometeu distribuir 500 mil euros, cerca de R$ 3 milhões, ao elenco caso o Dinamo City consiga avançar à fase de liga do torneio europeu.

Para isso, o clube albanês terá que superar o Pafos, do Chipre, nos playoffs. O adversário conta com o zagueiro David Luiz, ex-Flamengo, no elenco.

Leia Também:

CONTRATAÇÃO DE RODRI

Por que os torcedores do Barcelona estão parabenizando Olivia Rodrigo?
Por que os torcedores do Barcelona estão parabenizando Olivia Rodrigo? imagem

NOVO INVESTIDOR

SAF de R$ 543 milhões influencia demissão no Botafogo após derrota para o Vitória
SAF de R$ 543 milhões influencia demissão no Botafogo após derrota para o Vitória imagem

SAÚDE

Por que Musiala fica desmaiando em campo? Entenda condição do jogador
Por que Musiala fica desmaiando em campo? Entenda condição do jogador imagem

Rumo aos três milhões

Os jogos entre Dinamo City e Pafos estão marcados para os dias 20 e 27 de agosto. O confronto vale vaga na fase de liga da Conference League, etapa que reúne os classificados após as fases preliminares.

A classificação para a fase de liga da Conference League seria um marco importante para o Dinamo City, que chega aos playoffs embalado pela goleada sobre o Auda e pela mobilização criada pelo próprio presidente nos bastidores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Conference League Dinamo City Dinheiro

Relacionadas

Mais lidas