Ranking atualizado da CBF tem Bahia em 15º e Vitória como 29º

Neste último sábado,19, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), atualizou o ranking nacional de clubes de 2023.

Recentemente promovido para a Série A da elite nacional, o Bahia caiu de 12º para o 15º lugar em relação ao ano passado com 9289 pontos.

Já o Vitória que subiu para a Série B de 2023 também desceu no ranking passando da 25ª para a 29ª posição, com 4.932 pontos.

Para a CBF, a pontuação é definida de acordo com as competições disputadas nos últimos 5 anos. O ranking serve para definir os participantes da Copa do Brasil, mandos de campo da primeira fase da competição, entre outros.

O líder do Ranking é o Flamengo atual campeão da Libertadores e Copa do Brasil, seguido pelo atual campeão brasileiro o Palmeiras e quem fecha o ranking dos três primeiros colocados é o Athletico Paranaense, vice campeão da libertadores deste ano