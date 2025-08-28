CONVOCADOS
Reforços do Bahia são relacionados para decisão pela Copa do Brasil
Esquadrão de Aço enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira, 28
Por João Grassi
Recém apresentados como novos jogadores do Bahia, Mateo Sanabria e João Paulo podem estrear nesta quinta, 28, contra o Fluminense. O atacante argentino e o goleiro foram relacionados para a partida.
Devidamente regularizados, Sanabria e João Paulo foram convocados por Ceni para o duelo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, logo mais às 19h30, pela Copa do Brasil.
Sanabria, inclusive, compartilhou nas redes sociais uma arte sobre a partida desta noite. Ele e João Paulo, no entanto, devem iniciar no banco de reservas.
Leia Também:
Bahia e Fluminense se enfrentam pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta noite de quinta-feira. O Esquadrão de Aço busca alcançar uma inédita semifinal.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes