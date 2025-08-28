Reforços do Bahia são relacionados para decisão pela Copa do Brasil

Mateo Sanabria, novo atacante do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Recém apresentados como novos jogadores do Bahia, Mateo Sanabria e João Paulo podem estrear nesta quinta, 28, contra o Fluminense. O atacante argentino e o goleiro foram relacionados para a partida.

Devidamente regularizados, Sanabria e João Paulo foram convocados por Ceni para o duelo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, logo mais às 19h30, pela Copa do Brasil.

Sanabria, inclusive, compartilhou nas redes sociais uma arte sobre a partida desta noite. Ele e João Paulo, no entanto, devem iniciar no banco de reservas.

Mateo Sanabria está relacionado para a partida contra o Fluminense | Foto: Reprodução/Instagram

Bahia e Fluminense se enfrentam pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta noite de quinta-feira. O Esquadrão de Aço busca alcançar uma inédita semifinal.