Revanche? Ceni projeta Bahia x Remo na Copa do Brasil após goleada

Técnico do Bahia, Rogério Ceni, durante entrevista coletiva - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A quinta fase da Copa do Brasil 2026 colocará frente a frente um confronto de Série A entre Bahia x Remo. Para o Tricolor Baiano, o jogo será uma oportunidade de revanche contra seu maior algoz na temporada, já que o time paraense impôs um 4 a 1 no mês de março pelo Brasileirão.

Os jogos entre Bahia e Remo pela quinta fase da Copa do Brasil acontecem nas próximas semanas. No dia 22 de abril, as equipe se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já em 13 de maio o duelo de volta será em Belém.

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O técnico do Esporte Clube Bahia, Rogério Ceni, foi questionado em entrevista coletiva após vitória por 3 a 0 contra o Athletico na última quarta-feira, 1º, sobre um sentimento de revanche contra o Remo após a goleada sofrida.

"É uma oportunidade de enfrentar a equipe que nos impôs nossa maior derrota dos últimos tempos e tentar mostrar que temos capacidade de enfrentá-los e passar de fase. O Remo contratou muito até o fechamento da janela, mas teremos tempo para preparar essse jogo. Acho que se continuarmos recuperando os jogadores que estão voltando de lesão, dando ritmo, parte física trabalhando bem, temos que mostrar condições de merecer estar na próxima fase da Copa do Brasil", afirmou Ceni.

Bahia x Remo é um dos cinco confrontos com times de Série A entre os 16 jogos da atual fase da Copa do Brasil. Ceni apontou maior dificuldade neste enfrentamento, mas ressaltou confiança na sua equipe.

"É um sorteio de dois clubes da Série A. Logicamente são times mais preparados, mais dificéis, mas temos que mostrar que temos capacidade. Mostrar dentro do campo de jogo o que nós queremos", declarou.

No dia 22 de março, o Bahia visitou o Remo, em Belém, até saiu na frente, mas sofreu uma goleada por 4 a 1, no que foi sua pior derrota na temporada. Apesar do revés, o Tricolor é o terceiro colocado do Brasileirão, com 17 pontos, mesmo com um jogo a menos.

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