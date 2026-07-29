Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

FUTEBOL INTERNACIONAL

Roberto Mancini assume a Itália de olho em títulos e pede perdão

Treinador compara saída repentina em 2023 à perda do amor da vida e promete estilo ofensivo

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Técnico da Itália, Roberto Mancini (ao centro), posa com Claudio Ranieri (à esquerda)
Técnico da Itália, Roberto Mancini (ao centro), posa com Claudio Ranieri (à esquerda) - Foto: TIZIANA FABI

“Espero conquistar um grande troféu, ou até mesmo dois”, declarou o novo técnico da Itália, Roberto Mancini, em Roma, nesta quarta-feira, 29, durante sua primeira coletiva de imprensa desde que retornou ao comando da seleção do país.

“Meu objetivo é fazer a equipe voltar a vencer imediatamente”, prometeu o treinador que comandou a Azzurra entre 2018 e 2023. O período anterior foi marcado pelo título da Euro em 2021, pela não classificação para a Copa de 2022 e por um pedido de demissão repentino para assumir a Arábia Saudita.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Deixar a seleção daquela maneira foi “um pouco como perder a mulher da sua vida”, admitiu Mancini, que considerou a decisão um erro e assinou um novo contrato de quatro anos.

Treinador quer resgatar orgulho dos italianos

O ex-técnico de Manchester City e Inter de Milão afirmou que seu objetivo é fazer os torcedores se apaixonarem novamente pela seleção, após a equipe ficar de fora de três Copas do Mundo consecutivas (2018, 2022 e 2026).

“Então, os tifosi talvez me perdoem”, acrescentou o sucessor de Gennaro Gattuso, que pediu demissão em abril após ser eliminado pela Bósnia-Herzegovina na repescagem europeia.

“Acredito que há jovens jogadores talentosos na Itália. Acho que precisamos confiar neles e deixá-los jogar”, destacou o treinador de 61 anos, prevendo um time com espírito ofensivo.

A nova era de Mancini no comando da Itália terá seu ponto de partida no dia 25 de setembro, em Roma, em confronto diante da Bélgica pela Liga das Nações da Uefa.

Leia Também:

É JUSTO?

Ancelotti ganha na Seleção mais que Zidane e Klopp juntos na Europa
Ancelotti ganha na Seleção mais que Zidane e Klopp juntos na Europa imagem

ESPORTES

CBF planeja jogo de despedida para Neymar após fim de ciclo na Seleção
CBF planeja jogo de despedida para Neymar após fim de ciclo na Seleção imagem

ESPORTES

Ex-Bahia dá a volta por cima após ser preso na Europa e vira youtuber
Ex-Bahia dá a volta por cima após ser preso na Europa e vira youtuber imagem

A sequência da competição reserva desafios de alto nível para a comissão técnica renovar o ambiente do grupo:

  • 25 de setembro: Itália x Bélgica (Roma);
  • 28 de setembro: Itália x Turquia;
  • 02 de outubro: Itália x França (sob o comando de Zinedine Zidane).

"Serão partidas importantes. Veremos imediatamente nossos pontos fortes e os aspectos em que precisaremos melhorar", destacou o comandante.

Reestruturação e foco no futuro do futebol

Para reforçar a reestruturação do futebol do país, o veterano Claudio Ranieri, de 74 anos, foi nomeado o novo diretor técnico da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Ele substitui Paolo Maldini, que pediu demissão após não conseguir emplacar Andrea Pirlo como treinador. “A situação é complexa e exige muito trabalho”, admitiu Ranieri.

Campeão histórico com o Leicester em 2016, Ranieri criticou a perda da essência no desenvolvimento da base: "Precisamos voltar a como as coisas eram. Hoje tudo se baseia em passes curtos. Temos que deixar as crianças se manifestarem e resgatar o drible antes de introduzir a tática".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Itália seleções na copa

Relacionadas

Mais lidas