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Rogério Ceni tem salário multiplicado por 8 e entra no top 7 técnicos mais bem pagos
Ceni saiu de R$ 150 mil no início da carreira para valores estimados em até R$ 1,2 milhão
O trabalho de Rogério Ceni no Bahia colocou o treinador em outro patamar no futebol brasileiro, principalmente quando o assunto é dinheiro. Com vencimentos estimados em até R$ 1,2 milhão por mês, o comandante tricolor aparece entre os técnicos mais bem pagos do país, ocupando a sétima posição no ranking.
O valor representa uma evolução expressiva em relação aos primeiros anos da carreira à beira do gramado. Em 2018, quando iniciou sua trajetória no Fortaleza, Ceni recebia cerca de R$ 150 mil mensais. Desde então, passou por clubes como Cruzeiro, Flamengo e São Paulo até chegar ao Esquadrão de Aço, onde consolidou o maior patamar salarial de sua carreira.
Salário de Rogério Ceni aumentou quase 8x
A diferença entre o início da carreira e o momento atual ajuda a dimensionar a valorização financeira do treinador. No Fortaleza, em 2018, o salário era estimado em R$ 150 mil por mês. No Bahia, a remuneração atribuída ao comandante pode chegar a R$ 1,2 milhão mensais, considerando valores fixos e variáveis.
A comparação entre esses dois patamares aponta uma multiplicação de até oito vezes. Já em relação à faixa de R$ 250 mil a R$ 300 mil registrada em outras etapas da carreira, o valor atual pode representar quase cinco vezes mais.
O crescimento aconteceu ao longo de diferentes trabalhos, com passagens por equipes de grande expressão nacional e conquistas importantes. No Fortaleza, Ceni ganhou projeção como treinador ao conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste, em 2019.
A sequência de oportunidades em clubes de maior investimento contribuiu para elevar seus vencimentos. Em novembro de 2020, por exemplo, o UOL informou que o salário de Ceni no Flamengo superaria R$ 700 mil mensais, mais que o dobro dos R$ 320 mil que recebia no Fortaleza naquele período.
Veja quanto Rogério Ceni recebia nos antigos clubes
A trajetória salarial de Rogério Ceni reúne diferentes patamares, desde o primeiro trabalho no São Paulo até o atual contrato com o Bahia. Confira os valores estimados divulgados ao longo da carreira:
- São Paulo (2017): salário mensal estimado entre R$ 250 mil e R$ 300 mil. Após a demissão, a multa rescisória foi estimada em cerca de R$ 5 milhões.
- Fortaleza (2018): começou recebendo aproximadamente R$ 150 mil por mês. Após a conquista da Série B, teve valorização salarial.
- Fortaleza (2019): os vencimentos chegaram à faixa de R$ 250 mil mensais e, posteriormente, a cerca de R$ 320 mil, segundo informações publicadas pelo UOL.
- Cruzeiro (2019): o salário individual foi estimado entre R$ 300 mil e R$ 350 mil. O custo da comissão técnica completa girava em torno de R$ 460 mil mensais.
- Flamengo (2020–2021): o treinador passou a receber mais de R$ 700 mil por mês, conforme reportagem do UOL publicada em novembro de 2020.
- São Paulo (2021–2023): o pacote mensal da comissão técnica foi estimado em cerca de R$ 700 mil.
- Bahia (2023–2027): o custo mensal estimado do treinador e de seus auxiliares fica na faixa de R$ 1 milhão, com valores que podem alcançar R$ 1,2 milhão, considerando reajustes e metas.
Rogério Ceni está entre os técnicos mais bem pagos do Brasil
Com a remuneração estimada entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão por mês no Bahia, Rogério Ceni aparece na sétima posição do ranking de saláriosde treinadores mais bem pagos do Brasileirão.
O levantamento coloca Abel Ferreira, do Palmeiras, no topo, com vencimentos estimados em R$ 3 milhões mensais. Leonardo Jardim, no Flamengo, e Artur Jorge, no Cruzeiro, aparecem na sequência, com cerca de R$ 2,5 milhões cada.
Na faixa seguinte estão Luís Castro, do Grêmio, com R$ 2 milhões, além de Seedorf e Renato Gaúcho, com saláriosestimados em R$ 1,7 milhão por mês.
Confira o ranking de técnicos mais bem pagos do brasileirão
- Abel Ferreira — Palmeiras (R$ 3,0 milhões/mês)
- Leonardo Jardim — Flamengo (R$ 2,5 milhões/mês)
- Artur Jorge — Cruzeiro (R$ 2,5 milhões/mês)
- Luís Castro — Grêmio (R$ 2,0 milhões/mês)
- Seedorf — Corinthians (R$ 1,7 milhão/mês)
- Renato Gaúcho — Vasco (R$ 1,7 milhão/mês)
- Rogério Ceni — Bahia (R$ 1,0 milhão a R$ 1,2 milhão/mês)
Resultados no Bahia ajudam a explicar a valorização
Contratado em setembro de 2023, Rogério Ceni chegou ao Bahia em um momento de pressão, quando o time lutava para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O treinador conseguiu manter a equipe na Série A e, na temporada seguinte, conduziu o Tricolor à classificação para a Libertadores, encerrando um longo período sem participações do clube no torneio continental.
O trabalho também rendeu títulos. Ceni conquistou o Campeonato Baiano de 2025 e de 2026, além da Copa do Nordeste de 2025. A continuidade no comando foi reforçada em junho de 2025, quando o Bahia anunciou a renovação do contrato até dezembro de 2027.
Em agosto de 2026, o treinador atingiu a marca de 200 partidas à frente do Esquadrão, consolidando uma das passagens mais longevas da história recente do clube. Em setembro, completou três anos no cargo.
Confira o ranking de técnicos com mais jogos pelo Bahia:
- Evaristo de Macedo — Período: 1988–1989, 1995, 1998, 2001, 2003 (385 jogos)
- Pinguela — Período: Anos 1940 e 1950 (208 a 210 jogos)
- Zezé Moreira — Período: Anos 1970 e 1980 (206 jogos)
- Rogério Ceni — Período: 2023 – Atualidade (203 jogos)
- Orlando Fantoni — Período: Anos 1970 e 1980 (202 jogos)
- Dante Bianchi — Período: Anos 1930 e 1940 (190 jogos)
- Carlos Froner — Período: Anos 1970 e 1980 (169 jogos)
- Joel Santana — Período: 1994, 1999, 2002–2003, 2011–2012, 2013 (166 jogos)
- Geninho Bahienense — Período: Anos 1950 (145 jogos)
- Paulo Amaral — Período: Anos 1960 e 1970 (144 jogos)