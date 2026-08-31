SAF de R$ 150 milhões chega na final em um ano e busca título nacional

Uma das histórias recentes mais bonitas do futebol brasileiro segue de pé, e pode terminar com um título nacional. De volta à Série C depois de 23 anos após acesso conquistado contra o CSA nas quartas de final, o Uberlândia eliminou o ABC, e chegou na final da Quarta Divisão logo na primeira temporada completa como SAF.

O clube mineiro eliminou o ABC no placar agregado de 2 a 1, e vai entrar em campo contra o ASA de Arapiraca-AL na grande final. A classificação veio após vitória em casa por 1 a 0 no jogo de ida, e empate em 1 a 1 na volta, disputada na Arena das Dunas, em Natal.

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O Uberlândia terminou a primeira fase da Série D como líder do Grupo A11, com 18 pontos, cinco vitórias, três empates e duas derrotas — uma das melhores campanhas da competição. No mata-mata, o time passou por Rio Branco-ES, Serra Branca, Portuguesa, CSA e ABC até chegar à decisão.

SAF mudou o clima do clube

O Alviverde foi campeão da Taça CBF em 1984, atual Série B, mas viveu tempos difíceis, fez campanhas irregulares e, como símbolo da má fase, chegou a ser rebaixado para o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Um lampejo de destaque surgiu apenas em 2021, com a classificação às quartas de final na Série D.

A perspectiva de futuro do Uberlândia mudou para melhor com a mudança no modelo de gestão para uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) em junho de 2025.

O projeto comandado por um grupo de empresários comandado por Fábio Mineiro prevê investimento inicial mínimo de R$ 100 milhões em 15 anos, podendo chegar a R$ 150 milhões caso o clube alcance a Série A do Campeonato Brasileiro em até 8 anos.

O acordo também definiu a reforma no atual Centro de Treinamento — o Ninho do Periquito —, e o fortalecimento das categorias de base como prioridades. A primeira promessa foi cumprida em 2025, com diversas melhorias no CT.

O clube também promoveu seletivas para ressuscitar o projeto das divisões de base, que estavam desativadas há três anos. Os frutos plantados pelo trabalho inicial podem ser plantados com um possível título da Série D.

A equipe visita o ASA-AL no próximo domingo, 6, às 17h, no Estádio Municipal Arapiraca, no jogo de ida, e decide em casa a grande decisão. O jogo definitivo será realizado no dia 13 de setembro, às 17h, no Parque do Sabiá.