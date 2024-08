Saiba quanto Rayssa Leal ganha como atleta do Brasil nas olimpíadas

Rayssa Leal conquistou medalha de bronze no último dia 28 de julho - Foto: Kirill Kudryavtsev | AFP

Uma informação falsa que viralizou nas redes sociais nos últimos dias nas redes sociais apontatava que a atleta brasileira multicampeã no skate, Rayssa Leal, recebia pouco mais de R$ 800 de recursos por parte do Governo Federal. O boato fez com que uma série de críticas fossem feitas ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, principalmente, ao programa Bolsa Atleta.

No último domingo, 28 de julho, após a conquista da medalha de bronze em Paris-2024, a segunda em Jogos Olímpicos da brasileira, a conta oficial do governo do Brasil fez uma publicação no X parabenizando a atleta e afirmando que ela é beneficiária do Bolsa Atleta como 98% da delegação brasileira.

Como resposta às congratulações, postagens passaram a circular afirmando que o valor ofertado pelo Bolsa Atleta era de apenas R$ 410, que seriam somados a mais R$ 410 por ser atleta da base. Um dos posts enganosos no X, inclusive, já somava cerca de 1,7 milhão de visualizações.

O valor recebido, entretanto, é bastante diferente do divulgado nas redes sociais. O Bolsa Atleta, na verdade, possui categorias para classificar os atletas e os pagamentos podem variar de R$ 410 até R$ 16.629 mensais. No caso de Rayssa, inclusive, a quantia é a máxima ofertada pelo programa.

Em portaria publicada no dia 24 de abril, no Diário Oficial da União, o Governo Federal divulgou os valores que cada esportista recebe na categoria 'Atleta Pódio'. Rayssa Leal aparece na linha 51, com o valor de R$ 15.000, mas que foi reajustado posteriormente com um aumento de 10,86%.