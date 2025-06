Saiba quem apita a próxima partida do Vitória no Campeonato Brasileiro

- Foto: Reprodução/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) vai apitar o confronto entre Corinthians e Vitória, neste próximo domingo, 1º, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este é o segundo jogo do Leão Barra que será apitado por Felipe Fernandes. Anteriormente, o mineiro foi responsável por arbitrar o empate com o Grêmio, no dia 27 de abril, pela 6ª rodada da Série A.

Os auxiliares serão Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG), enquanto o VAR fica a cargo de Caio Max Augusto Viana (GO). O quarto árbitro será Márcio dos Santos Oliveira (AL).

Confira abaixo a arbitragem do duelo entre Corinthians e Vitória

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Quarto Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Pressionado após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Vitória visita o Corinthians neste próximo domingo, 1º, às 18h30, na Neo Química Arena. Com 9 pontos, o Leão da Barra ocupa a 17ª posição na tabela, enquanto o Timão, 8º colocado, acumula 14 pontos.