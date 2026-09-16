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Salvador recebe campeonato de Jiu Jitsu com entrada gratuita

Competição será realizada por um projeto social no bairro da Federação

Gustavo Nascimento
Por
Crianças em edição anterior do evento de jiu-jitsu
Crianças em edição anterior do evento de jiu-jitsu - Foto: Divulgação | Team Pablo Passos

Salvador será palco na próxima semana da terceira edição do “Campeonato e Exame de Faixa Público do Team Pablo Passos”. A competição será realizada no dia 24 de setembro, a partir das 18h30, no Centro Comunal do Parque São Brás, no bairro da Federação.

O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, será realizado pelo projeto social Team Pablo Passos, que atua no incentivo ao esporte para jovens da Federação e demais bairros da região.

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A iniciativa oferece treinos de Jiu-Jitsu gratuitamente para crianças e adolescentes desde outubro de 2024, contando com mais de 100 jovens beneficiados.

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Com estrutura para receber atletas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, o evento tem como missão reforçar o papel do esporte como instrumento de transformação social, oferecendo visibilidade a projetos locais, além de incentivar a juventude a uma vida mais ativa.

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federação jiu-jítsu Salvador

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