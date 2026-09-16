Salvador recebe campeonato de Jiu Jitsu com entrada gratuita

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Salvador será palco na próxima semana da terceira edição do “Campeonato e Exame de Faixa Público do Team Pablo Passos”. A competição será realizada no dia 24 de setembro, a partir das 18h30, no Centro Comunal do Parque São Brás, no bairro da Federação.

O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, será realizado pelo projeto social Team Pablo Passos, que atua no incentivo ao esporte para jovens da Federação e demais bairros da região.

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A iniciativa oferece treinos de Jiu-Jitsu gratuitamente para crianças e adolescentes desde outubro de 2024, contando com mais de 100 jovens beneficiados.

Com estrutura para receber atletas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, o evento tem como missão reforçar o papel do esporte como instrumento de transformação social, oferecendo visibilidade a projetos locais, além de incentivar a juventude a uma vida mais ativa.