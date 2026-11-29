A tragédia do time Chapecoense completa 10 anos em 2026. Em meio ao momento mais importante da história do clube catarinense, 71 pessoas perderam suas vidas durante um acidente aéreo em 2016.

Na Série A desde 2014, após garantir o acesso depois de mais de 5 anos, o clube estava a caminho da final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia, quando viu a decisão do título e a vida de seus jogadores serem perdidas de uma única vez.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O acidente aconteceu na madrugada do dia 29 de novembro de 2016, quando o avião fretado da empresa boliviana LaMia caiu em uma área de montanha no município de La Unión, perto de Medellín, pouco antes de pousar.

Das 77 pessoas a bordo, 71 morreram, incluindo dezenove atletas da Chapecoense. O avião contava também com o técnico, auxiliar, preparador físico, preparador de goleiros, médico, fisioterapeuta e outros integrantes do departamento de futebol.

Além do presidente da Chapecoense, o vice-presidente de futebol, o presidente da Federação Catarinense de Futebol e vinte profissionais de imprensa, que realizariam a cobertura da partida contra o time colombiano Atlético Nacional.

Seis pessoas foram resgatas com vida, dentre eles o lateral-esquerdo Alan Ruschel, o zagueiro Neto, o goleiro Jakson Follmann, o narrador Rafael Henzel, e os bolivianos Erwin Tumiri e Ximena Suárez.

Com a tragédia, a Chapecoense foi declarada campeã da Sul-Americana em 5 de dezembro de 2016, a pedido do Atlético Nacional, que disputaria o título na partida que não aconteceu.

Causa do acidente

De acordo com o relatório final da Aeronáutica Civil da Colômbia, o acidente foi causado por falta de combustível na aeronave que transportava os atletas. A Chapecoense pretendia voar de Guarulhos, em São Paulo, direto para Medellín, mas a Anac negou o voo fretado pela LaMia.

Os tripulantes seguiram em um voo comercial até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e de lá embarcaram no voo 2933, que continha combustível insuficiente para o trajeto até Medellín.

Registros mostram que os pilotos chegaram a discutir uma escala para reabastecer, mas seguiram com voo direto e decretaram emergência por pane seca e pane elétrica próximo ao destino final, ocasionando na queda.

Embora a causa tenha sido divulgada, o caso segue sem desfecho na Justiça. A Chapecoense tem sido condenada no Brasil em ações individuais movidas por familiares das vítimas, que não receberam nenhuma indenização neste período.

Já nos Estados Unidos, a resseguradora Tokio Marine Kiln está com um processo parado em recurso, sem prazo para julgamento. As famílias das vítimas devem aceitar um acordo de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,25 milhão) por família, em troca da desistência das ações, que já duram 10 anos.