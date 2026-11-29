A memória de Renato Barros esteve presente na 56ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador, realizada pelo Grupo A TARDE neste domingo, 29. Eterno recordista de participações na competição, com 40 edições completadas, o nadador recebeu homenagens durante a prova, que levou seu nome no troféu deste ano.

Familiares estiveram presentes para celebrar a trajetória de um dos personagens mais marcantes da história da travessia. Filha de Renato, Gabriela Barros acompanhou a homenagem emocionada e destacou a importância que a competição tinha na vida do pai.

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Segundo ela, a dedicação do nadador era resultado de uma rotina de disciplina, com treinos constantes e preparação ao longo de todo o ano.

"Eu tenho certeza de que meu pai está em energia, em espírito, com os amigos, acompanhando todos aí. A gente se sente muito gratificado por ele ter sido o cara que mais fez essa travessia. Realmente é um feito de disciplina. Ele era um cara que não perdia os treinos, nenhuma competição, principalmente de águas abertas", contou.

Renato estreou na Mar Grande-Salvador em 1983 e chegou à marca de 40 participações em 2024, quando retornou à prova após uma cirurgia no ombro. Sua última participação aconteceu em 2025, aos 67 anos. O nadador faleceu aos 68 anos, durante um evento na Piscina Olímpica, em Salvador.

Ao longo de sua trajetória, Renato também se tornou uma referência para outros competidores. Conhecedor das condições do mar, costumava orientar os colegas sobre a maré, as correntes e as melhores estratégias para completar o percurso.

"Ele era o cara conselheiro da galera, que dizia se a maré estava boa ou não. Eu lembro que, no último tempo do meu pai, ele fez 3h06, um cara com 67 anos. Era muita dedicação. Era o trajeto que ele mais amava. Ele se preparava o ano inteiro para isso", relembrou Gabriela.

Família celebra legado do nadador

A relação de Renato com a Travessia ultrapassava os dias de competição. Mesmo quando precisou ficar fora da água por causa de uma cirurgia no ombro, em 2023, ele acompanhou amigos de barco, mantendo-se próximo da prova que tanto amava.

A filha também recordou a dedicação do pai até os últimos momentos de sua trajetória na natação. Segundo ela, Renato mantinha o entusiasmo com a competição e transmitia aos familiares e amigos a expectativa de cada chegada ao Porto da Barra.

Gabriela contou que recebeu um vídeo de uma amiga no dia anterior à homenagem, no qual o pai aparecia incentivando uma nadadora durante o percurso, como se estivesse novamente dentro d'água.

"Eu recebi um vídeo ontem de Joana, ele falando como se estivesse dentro da água: 'Vamos embora, Joana, 2h30, está chegando!'. É muita emoção estar aqui para homenagear ele", afirmou.

Troféu leva nome de Renato Barros

Como parte das homenagens, o troféu da 56ª edição da Travessia recebeu o nome de Renato Barros. Os quatro filhos do nadador foram convidados para participar da celebração e representar a família durante a competição.

A homenagem reconhece uma trajetória iniciada em 1983 e marcada pela regularidade, pelo amor às águas abertas e pelo incentivo a outros atletas. Além das 40 participações na Mar Grande-Salvador, Renato construiu uma história de dedicação à natação, acumulando medalhas, troféus e lembranças preservadas pela família.

Mais do que o recorde de participações, a lembrança do nadador permanece entre aqueles que dividiram as águas com ele. Na edição de 2026, sua presença foi celebrada por familiares, amigos e competidores, mantendo viva a história de um atleta que fez da Travessia uma das principais partes de sua vida.