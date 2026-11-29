A 56ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador foi marcada por mais um ano de sucesso e celebração de uma das provas mais tradicionais do esporte baiano. Realizada neste domingo, 29, a competição completou 71 anos de história e reuniu atletas de diferentes idades, estados no percurso entre a Praia do Duro, em Mar Grande, e o Porto da Barra, em Salvador.

O resultado positivo foi celebrado por Eduardo Dute, representante do Grupo A TARDE, proprietário da Travessia, e Bruno Riella, responsável pela organização da prova. Os dois destacaram o trabalho coletivo necessário para a realização do evento e a importância de manter viva uma tradição que ultrapassa gerações.

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Para Eduardo Dute, a Travessia também representa uma oportunidade de incentivar o esporte aquático, movimentar o turismo e ampliar a participação de diferentes públicos. Nesta edição, a prova contou com atletas de 13 a 80 anos, além de pessoas com deficiência física.

É uma tradição mundial. Nós temos atletas de outros países, de outros estados, fomentando não só o turismo, mas o incentivo à prática de esporte. O esporte aquático na Bahia é fundamental. Estou muito orgulhoso de poder realizar essa prova. Eduardo Dute - Representante do Grupo A TARDE

O diretor também ressaltou a participação das diferentes plataformas e equipes do Grupo A TARDE na realização da competição. "O Grupo A TARDE, A TARDE FM, nossa equipe toda aqui participando. Para mim é sensacional isso, um domingo fantástico", celebrou.

Travessia é patrimônio da Bahia

À frente da organização, Bruno Riella destacou a dedicação necessária para realizar uma competição desse porte e afirmou que o principal objetivo é proporcionar uma boa experiência aos participantes. Emocionado com o reconhecimento recebido dos atletas, ele ressaltou o trabalho desenvolvido ao longo da preparação.

"Tudo isso que eu faço aqui é para os atletas. É com muito amor. A paixão que eu tenho por essa prova, pela história da minha família, pela minha história. Toda a dedicação é para os atletas", declarou.

O organizador também lembrou que a realização da Travessia depende da integração de diferentes instituições e equipes, entre elas a Capitania dos Portos, Salvamar, Prefeitura de Salvador, Prefeitura de Vera Cruz, Vitalmed, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Federação Baiana de Desportos Aquáticos, além do apoio do Grupo A TARDE.

"Organizar um evento como esse não é fácil. Envolve muitas pessoas, muitos órgãos. É muito sacrificante para nós realizarmos algo tão bem feito. E eu faço isso para os atletas", explicou.

Riella ainda reforçou o vínculo da competição com o Grupo A TARDE, proprietário da Travessia, e defendeu o reconhecimento da prova como patrimônio esportivo e cultural do estado.

"Essa prova é do Jornal A TARDE, mas é de toda a Bahia e de todo o Brasil. Essa prova é um patrimônio da Bahia. O governo, a prefeitura e os órgãos públicos precisam entender que essa prova é um patrimônio da Bahia. A gente precisa cada vez mais fazer ela crescer", concluiu.

Prova reúne diferentes gerações

Um dos destaques da edição de 2026 foi a diversidade entre os participantes. A presença de um nadador de 80 anos, o mais velho a completar a prova nesta edição, e de atletas de apenas 13 anos demonstrou a capacidade da Travessia de reunir diferentes gerações.

A participação de pessoas com deficiência física também reforçou o caráter inclusivo da competição, aspecto destacado por Eduardo Dute.

"É um esporte totalmente integrado. Tivemos um atleta de 80 anos e atletas de 13 anos, além de pessoas com deficiência física fazendo a prova. Ou seja, é totalmente inclusiva. Isso é muito bacana", afirmou.