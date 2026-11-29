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O Brasil empatou com o Japão por 2 a 2 no penúltimo amistoso da seleção feminina em 2026 , deste domingo, 29, no estádio Edion Peace Wing, em Hiroshima.

A seleção brasileira ficou à frente no placar em duas oportunidades após dois gols contra do Japão, mas o japão marcou duas vezes com Miyazawa e igualaram o jogo.

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Nagano e Ishikawa, ambas contra, marcaram para as brasileiras, enquanto Miyazawa fez os dois gols das anfitriãs. Luany chegou a balançar as redes no segundo tempo, mas teve o gol anulado.

O confronto marca o 50º jogo do técnico Arthur Elias no comando da seleção brasileira. Agora ele soma 31 vitórias, sete empates e 12 derrotas até o momento.

O amistoso faz parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027 e as japonesas ocupam a quinta colocação no ranking da Fifa, duas posições acima do Brasil.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, 5, no City Light Stadium, em Okayama, no último compromisso da seleção brasileira em 2026.

Natascha evita gol japonês. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Fujino levou a melhor sobre Tarciane, avançou e arriscou de fora da área, obrigando a goleira brasileira a espalmar.