A 56ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador, realizada pelo A TARDE neste domingo, 29, foi marcada por disputas acirradas nas categorias masculina e feminina. No masculino, a diferença entre o campeão e o segundo colocado foi de apenas um segundo, enquanto, entre as mulheres, a vencedora também precisou enfrentar uma disputa equilibrada até a linha de chegada.

Na classificação masculina, a vitória ficou com Luiz Felipe Lebeis Pires, atleta do Rio de Janeiro, que completou o percurso entre a Praia do Duro, em Mar Grande, e o Porto da Barra, em Salvador, em 1h50min11s. Arthur Pazos Britto terminou na segunda colocação, com 1h50min12s, enquanto Eduardo Lima Mustafá fechou o pódio após registrar 1h51min12s.

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Na sequência da classificação, Renan Barbosa Santos ficou em quarto lugar, com o tempo de 2h00min48s. Gustavo Akio Bruno Santos terminou na quinta posição, em 2h04min29s, seguido por Gustavo Ferreira Andrade, que completou os seis primeiros colocados com 2h05min20s.

No feminino, Victoria do Rosário conquistou o título pela terceira vez em sua quarta participação na Travessia. A nadadora destacou as condições favoráveis do mar e a disputa com Alice, sua adversária durante boa parte do percurso.

"É uma prova gostosa, diferente de tudo que a gente está acostumado. Muito feliz de estar aqui mais uma vez ganhando novamente, pela terceira vez. É meu quarto ano aqui e fico muito feliz de estar sempre realizando a prova", comemorou.

Estratégia e emoção na disputa pelo título

Campeão masculino, Luiz Felipe Lebeis participou da Travessia pela terceira vez e adotou uma estratégia diferente das edições anteriores. Acostumado a realizar o percurso com acompanhamento de barco, o nadador decidiu apostar em um caiaque como apoio, após estudar as condições do mar e da maré.

A mudança foi planejada pela equipe do atleta, que buscou encontrar o melhor trajeto para completar os aproximadamente 12,5 quilômetros da disputa. "Esse ano a gente resolveu arriscar. A gente falou: 'Vamos de caiaque. Vamos fazer o nosso caminho que a gente sempre quis fazer'. A gente viu as condições do mar, a maré e foi pro tudo ou nada", explicou.

O planejamento também levou em consideração o estilo de natação do campeão, que prefere não acompanhar o ritmo de outros competidores. "Eu particularmente não gosto de nadar atrás de ninguém, na esteira de ninguém. Então, se a gente queria fazer alguma coisa nessa prova hoje, a gente tinha que ter arriscado mesmo", afirmou.

Apesar de conhecer os adversários e reconhecer a velocidade dos concorrentes, Luiz Felipe optou por concentrar os esforços na própria estratégia. "Eu não tava vendo ninguém. Eu fui, fiz a minha prova do início ao fim", contou.

A emoção ficou reservada para os metros finais. Ao perceber a aproximação de Arthur Pazos Britto, o nadador precisou fazer um esforço extra para assegurar a vitória. "Eu só vi o Arthur ali no finalzinho. Quando eu tava vendo a chegada, falei: 'Tem que dar a vida aqui porque é uma chance única'. E graças a Deus deu tudo certo", comemorou.

Disputa feminina até a chegada

Victoria do Rosário também destacou o equilíbrio da disputa feminina. Segundo a campeã, ela e Alice permaneceram próximas durante o percurso, acompanhando os movimentos uma da outra até os momentos finais.

"A gente durante a prova sempre estava ali lado a lado, a gente olhando, conseguia olhar uma para outra", relatou.

Apesar da rivalidade dentro d'água, Victoria ressaltou a amizade entre as duas nadadoras, que mantêm uma relação de parceria fora das competições. "Na chegada ali a gente sempre se cumprimenta, porque além de ser adversárias na água, fora da água a gente é amiga. Então, a gente está sempre nessa parceria", concluiu.