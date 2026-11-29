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Travessia Mar Grande-Salvador tem disputas acirradas e define campeões
Prova foi realizada na manhã deste domingo, 29 de novembro
A 56ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador, realizada pelo A TARDE neste domingo, 29, foi marcada por disputas acirradas nas categorias masculina e feminina. No masculino, a diferença entre o campeão e o segundo colocado foi de apenas um segundo, enquanto, entre as mulheres, a vencedora também precisou enfrentar uma disputa equilibrada até a linha de chegada.
Na classificação masculina, a vitória ficou com Luiz Felipe Lebeis Pires, atleta do Rio de Janeiro, que completou o percurso entre a Praia do Duro, em Mar Grande, e o Porto da Barra, em Salvador, em 1h50min11s. Arthur Pazos Britto terminou na segunda colocação, com 1h50min12s, enquanto Eduardo Lima Mustafá fechou o pódio após registrar 1h51min12s.
Na sequência da classificação, Renan Barbosa Santos ficou em quarto lugar, com o tempo de 2h00min48s. Gustavo Akio Bruno Santos terminou na quinta posição, em 2h04min29s, seguido por Gustavo Ferreira Andrade, que completou os seis primeiros colocados com 2h05min20s.
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No feminino, Victoria do Rosário conquistou o título pela terceira vez em sua quarta participação na Travessia. A nadadora destacou as condições favoráveis do mar e a disputa com Alice, sua adversária durante boa parte do percurso.
"É uma prova gostosa, diferente de tudo que a gente está acostumado. Muito feliz de estar aqui mais uma vez ganhando novamente, pela terceira vez. É meu quarto ano aqui e fico muito feliz de estar sempre realizando a prova", comemorou.
Estratégia e emoção na disputa pelo título
Campeão masculino, Luiz Felipe Lebeis participou da Travessia pela terceira vez e adotou uma estratégia diferente das edições anteriores. Acostumado a realizar o percurso com acompanhamento de barco, o nadador decidiu apostar em um caiaque como apoio, após estudar as condições do mar e da maré.
A mudança foi planejada pela equipe do atleta, que buscou encontrar o melhor trajeto para completar os aproximadamente 12,5 quilômetros da disputa. "Esse ano a gente resolveu arriscar. A gente falou: 'Vamos de caiaque. Vamos fazer o nosso caminho que a gente sempre quis fazer'. A gente viu as condições do mar, a maré e foi pro tudo ou nada", explicou.
O planejamento também levou em consideração o estilo de natação do campeão, que prefere não acompanhar o ritmo de outros competidores. "Eu particularmente não gosto de nadar atrás de ninguém, na esteira de ninguém. Então, se a gente queria fazer alguma coisa nessa prova hoje, a gente tinha que ter arriscado mesmo", afirmou.
Apesar de conhecer os adversários e reconhecer a velocidade dos concorrentes, Luiz Felipe optou por concentrar os esforços na própria estratégia. "Eu não tava vendo ninguém. Eu fui, fiz a minha prova do início ao fim", contou.
A emoção ficou reservada para os metros finais. Ao perceber a aproximação de Arthur Pazos Britto, o nadador precisou fazer um esforço extra para assegurar a vitória. "Eu só vi o Arthur ali no finalzinho. Quando eu tava vendo a chegada, falei: 'Tem que dar a vida aqui porque é uma chance única'. E graças a Deus deu tudo certo", comemorou.
Disputa feminina até a chegada
Victoria do Rosário também destacou o equilíbrio da disputa feminina. Segundo a campeã, ela e Alice permaneceram próximas durante o percurso, acompanhando os movimentos uma da outra até os momentos finais.
"A gente durante a prova sempre estava ali lado a lado, a gente olhando, conseguia olhar uma para outra", relatou.
Apesar da rivalidade dentro d'água, Victoria ressaltou a amizade entre as duas nadadoras, que mantêm uma relação de parceria fora das competições. "Na chegada ali a gente sempre se cumprimenta, porque além de ser adversárias na água, fora da água a gente é amiga. Então, a gente está sempre nessa parceria", concluiu.