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O bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, ganhará uma nova arena esportiva após um investimento de quase R$ 11 milhões. A contratação foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) na última terça-feira, 24.

A Arena Paripe será implantada na Rua Piauí, próximo à Escola Municipal Visconde de Cairu. O complexo, com aproximadamente 3 mil metros quadrados, contará com piscina, ginásio poliesportivo, salas multiuso para artes marciais e ginástica, vestiários, quadra infantil, parque para crianças e espaço destinado à realização de eventos e apresentações musicais.

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A empresa Vexa Engenharia Ltda foi contratada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), para executar o projeto.

Segundo o prefeito Bruno Reis, o equipamento será o primeiro complexo esportivo do Subúrbio Ferroviário e contará com estrutura para diferentes modalidades.

“Este será o primeiro complexo esportivo do Subúrbio, que vai ficar aqui em Paripe. Haverá ginásio com quadra, arquibancada e vestiários para todas as modalidades esportivas. Vamos ter piscina para quem quiser competir na natação e praticar esse esporte, além de salas multiuso, beneficiando a galera que gosta de fazer ginástica, capoeira, boxe, balé. Trata-se de um investimento importantíssimo para ampliarmos a política pública de inclusão social através do esporte”, destacou Bruno Reis.

O processo licitatório foi aberto em agosto deste ano, com recebimento de propostas encerrado em 21 de setembro. Inicialmente, o investimento estimado era de R$ 12.921.684,45, cerca de R$ 2 milhões acima do valor contratado.

De acordo com os documentos da contratação, o vínculo entre a prefeitura e a empresa terá duração de 12 meses, com vigência até 19 de novembro de 2027. A data de início das obras e o cronograma de execução ainda não foram divulgados.