Depois de quilômetros nadando lado a lado, duas atletas chegaram praticamente juntas ao pórtico de uma competição de águas abertas. A diferença entre elas era tão pequena que nem mesmo a análise das imagens em câmera lenta, quadro a quadro, permitiu determinar quem havia tocado primeiro na estrutura de chegada.

Em outra ocasião, durante uma edição da Travessia Mar Grande-Salvador, um árbitro recebeu pelo rádio um aviso inesperado. Havia algo emergindo ao lado de sua embarcação. Quando olhou, percebeu que se tratava de um submarino.

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Mais uma prova aconteceu, e mais uma vez, uma surpresa chegou no formato de um tubarão, que passou a nadar lado a lado com um dos competidores, fazendo com que árbitro e guias tentassem colocar seus barcos entre o animal e o atleta para afastá-lo.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

As histórias são dignas de filme - mas fazem parte do dia a dia dos árbitros de águas abertas na Bahia. Essas pertencem a Sandro Andrade, árbitro com experiência internacional e diretor de arbitragem da Federação Baiana de Desportos Aquáticos.

Neste domingo, 29, ele estará novamente na Baía de Todos-os-Santos para acompanhar a 56ª edição da Travessia Mar Grande–Salvador, apitando a prova feminina, enquanto Henrique Borges, árbitro que já trabalhou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, apita a masculina.

Com o recorde de 200 inscritos, a tradicional competição baiana contará com uma equipe de 32 árbitros, distribuídos entre o acompanhamento dos atletas no mar e a estrutura de chegada no Porto da Barra. A operação será coordenada pela FBDA, presidida por Marco Antônio Lemos Rinha, e terá mudanças importantes em relação às edições anteriores, especialmente nos procedimentos de largada.

Sandro apitando prova - Foto: Acervo Pessoal I Sandro Andrade

Energia de uma Olimpíada

Mesmo depois de trabalhar em Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais, Henrique Rhanc coloca a Travessia Mar Grande–Salvador entre as experiências mais especiais de sua carreira.

O vínculo começa no deslocamento dos atletas para a Ilha de Itaparica, passa pela concentração e pela tradicional oração antes da largada e se prolonga até a chegada ao Porto da Barra.

"Você tem uma energia naquela prova que é indescritível, só você participando. A começar pelo deslocamento dos atletas até Mar Grande, a concentração dos atletas em Mar Grande, a reza inicial, a reza que precede a largada da prova que os atletas fazem todos os anos em Mar Grande", descreveu.

Para Henrique, a aproximação de Salvador também representa um momento de grande emoção. "Quando o atleta começa a ouvir o som do Porto da Barra, começa a perceber que está chegando, tudo isso gera uma emoção que é indescritível. Só você participando para entender o que essa prova tem de diferente das demais", contou.

Henrique apitando os Jogos Panamericanos - Foto: Acervo Pessoal I Henrique Borges

A comparação com os Jogos Olímpicos, onde esteve em 2016, ajuda a dimensionar o significado que a competição baiana possui para ele: "Eu arbitro prova no Brasil todo e fora do Brasil também, e nenhum lugar do mundo tem a energia que essa prova tem. Nenhum lugar, nenhuma prova. Talvez uma Olimpíada tenha um nível de adrenalina e de energia que essa prova tem. Essa prova é única".

O sentimento também é compartilhado pelo presidente da FBDA, Marco Antônio Lemos Rinha, que estará embarcado neste domingo acompanhando a competição ao lado da equipe de arbitragem.

Para ele, o crescimento da Travessia fortalece uma tradição que atravessa gerações e ocupa um lugar importante na história da natação baiana. "É uma tradição que cada vez mais vai se fortalecendo e tornando um marco na história da natação", afirmou.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Federação Baiana de Desportos Aquáticos

Responsável pela arbitragem da Travessia Mar Grande-Salvador, a FBDA mantém um calendário de competições de águas abertas ao longo de todo o ano. A entidade realiza anualmente 11 etapas da modalidade, mobilizando profissionais especializados tanto na aplicação das regras quanto na organização das provas.

"A FBDA faz durante o ano 11 etapas de águas abertas. E essas 11 etapas, a gente tem uma estrutura, tanto a estrutura de logística do evento quanto a estrutura da arbitragem. A arbitragem da Federação, a gente conta com em torno de 50 árbitros em cada prova, além dos auxiliares, além do pessoal da mesa e toda a infraestrutura para poder fazer uma etapa de águas abertas", explicou o presidente.

A Mar Grande-Salvador, no entanto, apresenta características próprias em relação às demais competições do calendário estadual. Por se tratar de uma travessia entre a Ilha de Itaparica e a capital baiana, exige uma distribuição específica dos profissionais responsáveis por acompanhar o desenvolvimento da disputa.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Neste ano, serão 32 árbitros trabalhando na competição, além de 12 embarcações destinadas à arbitragem. Parte da equipe ficará no Porto da Barra, responsável pela organização da chegada, pelo registro das posições e pela definição dos resultados, enquanto outros profissionais acompanharão os nadadores durante todo o percurso pela baía.

"No caso da Mar Grande-Salvador, que é uma travessia, a gente tem um contingente um pouco menor de árbitros, mas é uma quantidade considerável também. São 32 árbitros que vão trabalhar nessa prova, porque tem uns árbitros que ficam aqui na chegada, fazendo toda a parte de logística da chegada dos atletas, a posição que o atleta chega. Tem o pessoal que vem acompanhando de lá para cá, os árbitros que vêm acompanhando a prova, dois árbitros gerais", detalhou Marco Antônio.

Árbitro da Mar Grande-Salvador - Foto: Acervo Pessoal I Henrique Borges

O momento mais delicado da Travessia

Uma das principais particularidades da Mar Grande-Salvador está na obrigatoriedade de acompanhamento individual dos nadadores por uma embarcação-guia, que pode ser um barco a motor ou um caiaque.

Os atletas largam da Praia do Duro, em Mar Grande, e seguem inicialmente sem suas embarcações. O encontro acontece posteriormente, em uma área determinada pela organização e pela arbitragem.

Esse processo é conhecido entre os profissionais como o "casamento" entre o atleta e seu barco. Na avaliação dos árbitros, trata-se de um dos momentos mais delicados da competição.

"Tem os árbitros auxiliares que ficam acompanhando a prova, porque o momento crucial da Travessia Mar Grande-Salvador é a largada, que é o encontro do atleta, que eles chamam, os árbitros chamam de casamento, que é o encontro dos atletas com a embarcação dele, porque cada atleta tem que ter uma embarcação para fazer a travessia", explicou o presidente da FBDA.

A arbitragem é responsável por acompanhar o procedimento, assegurar o cumprimento das regras e atuar diante de situações em que um nadador não consegue localizar sua embarcação.

Henrique apitando prova - Foto: Acervo Pessoal I Henrique Borges

"Chega um momento ali que, se o atleta não tiver encontrado a embarcação ou a embarcação não tiver encontrado o atleta, a arbitragem tem que tirar esse atleta da água, porque ele não pode continuar, a partir de um momento, sem embarcação acompanhando ele, por questão de segurança, por questão de hidratação", acrescentou Marco Antônio.

"Em qualquer prova, não só essa, mas em qualquer prova, a função do árbitro é fazer com que as regras da modalidade sejam cumpridas. Então, a gente tem que adaptar as regras de provas com embarcação acompanhando cada atleta. E a função do árbitro é fazer com que tudo isso funcione", disse Henrique.

O aumento do número de inscritos torna esse trabalho ainda mais desafiador. Segundo Henrique, em edições anteriores houve situações em que os profissionais precisaram acompanhar atletas por um período prolongado enquanto buscavam estabelecer o contato com suas embarcações.

Nesse cenário, a atuação conjunta dos árbitros, guias, equipes de resgate e organização assume importância decisiva para o desenvolvimento da competição.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Recorde de inscritos provoca mudanças na operação

Após registrar 180 inscritos em 2025, a Travessia Mar Grande-Salvador ampliou sua capacidade para 200 atletas em 2026, e o crescimento exigiu reuniões entre a organização e a Federação para ajustar os procedimentos de arbitragem e segurança.

Uma das principais mudanças será o aumento do intervalo entre as largadas masculina e feminina. A medida foi planejada para organizar melhor o encontro entre nadadores e embarcações e reduzir a concentração simultânea de participantes.

"Foi conversado, teve reunião também com a arbitragem da Federação de fazer em dois momentos. Primeiro larga o masculino, e em vez de ser aquela tradicional de 10 minutos entre uma largada e outra, estendeu-se esse ano para 30 minutos", explicou Marco Antônio.

Além da alteração no intervalo, a Federação ampliou o contingente de árbitros auxiliares mobilizados para acompanhar essa etapa inicial da prova: "Então a gente conversou isso, aumentou também o efetivo esse ano de árbitros auxiliares para poder estar ali auxiliando e acompanhando justamente essa união do atleta com o barco. Então teve, sim, uma preocupação maior".

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

De guia a árbitro internacional

Dentro dessa equipe se destacam, claro, os árbitros gerais - ambos donos de histórias incríveis nas águas. A relação de Sandro Andrade com a natação começou muito antes de ele assumir a responsabilidade de definir resultados em competições internacionais.

Professor de natação, empresário do setor e diretor de arbitragem da FBDA desde 1998, Sandro construiu sua trajetória profissional inteiramente ligada à modalidade. Seu início foi como estagiário do professor Sérgio Silva, treinador responsável pela formação de grandes nomes da natação baiana, entre eles Edvaldo Valério, medalhista olímpico nos Jogos de Sydney, em 2000.

Naquele período, Sandro também participou da preparação de Valério e trabalhou ao lado de Hidelbrando Moraes, outra referência mencionada por ele na formação de sua trajetória.

A aproximação com a Federação aconteceu a partir de um convite para assumir a organização da arbitragem. Apesar de jovem, Sandro já demonstrava facilidade para coordenar equipes e estabelecer relações com os demais profissionais.

"Na época, mesmo eu sendo muito novo, eu tinha um perfil meio de coordenação, de saber coordenar legal, de ser um bom chefe, interagindo com as pessoas que estavam comigo. Eu não era uma pessoa de ditadura. E aí a Federação, naquela época, precisava de uma pessoa assim, então me convidou, eu entrei e depois nunca mais saí", relembrou.

Sandro apitando prova - Foto: Acervo Pessoal I Sandro Andrade

Assim, foi evoluindo no meio dos torneios de águas abertas, e sua história com a Mar Grande-Salvador começou, mas ainda em outra função. Antes de se tornar árbitro, Sandro trabalhava com atletas do antigo Clube do Baneb, localizado no Costa Azul, e participava da Travessia como guia dos nadadores.

A equipe, liderada por Sérgio Silva, reunia nomes como Edvaldo Valério, Fábio Lima e Silvio Silva, campeão sul-americano de natação e sobrinho do treinador.

"Eles faziam parte da prova, eles iam para a prova, para nadar a prova, muitas vezes ganhavam a prova, e eu dava o suporte na prova, ia guiando alguns dos nadadores", recordou.

A experiência permitiu que Sandro conhecesse a competição pela perspectiva de quem acompanha diretamente o atleta, antes de assumir a responsabilidade pela fiscalização das regras.

Posteriormente, passou a integrar o quadro de arbitragem de águas abertas e recebeu o convite para trabalhar na Mar Grande-Salvador. Em 2003, tornou-se árbitro geral da competição.

Nesse mesmo período, ingressou no quadro da Confederação Sul-Americana de Desportos Aquáticos (CONSAD), consolidando sua carreira internacional. Desde então, participou da arbitragem de mais de dez campeonatos sul-americanos, trabalhou no Circuito Brasileiro de Maratonas Aquáticas e se tornou árbitro geral do Circuito Baiano da modalidade.

"Minha vida na natação, minha vida profissional é toda com a natação. Então eu sou empresário da natação, professor de natação, diretor de arbitragem da Federação Baiana de Desportos Aquáticos desde 98, e o que eu puder contribuir com a natação, eu sempre estou junto", afirmou.

Sandro apitando prova - Foto: Acervo Pessoal I Sandro Andrade

Da Ilha de Maré aos Jogos Olímpicos

Do outro lado, na prova masculina, está Henrique Rhanc, que chegou à arbitragem da prova a partir de um convite para substituir outro profissional. Treinador e professor de natação, Henrique já preparava atletas para a Mar Grande-Salvador e havia conquistado até títulos na competição com seus nadadores antes de assumir a função de árbitro.

Há mais de três décadas, diante da impossibilidade de Hidelbrando Moraes trabalhar em uma edição da prova, recebeu a oportunidade de substituí-lo. "Na época que eu assumi, quem arbitrava essa prova era o professor Hidelbrando. Um ano ele não ia poder fazer arbitragem, ele confiava em mim, solicitou que eu viesse substituir ele na prova e aí eu entrei e terminei que nunca mais saí", contou.

A partir daquela experiência, passou a trabalhar em outras competições, ingressou no quadro internacional de árbitros e chegou à coordenação de arbitragem da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.

Mas, como para qualquer um que trabalhe com esporte, existe um auge - e ele o alcançou ao participar da equipe dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, quando atuou como cronometrista na prova de dez quilômetros de águas abertas.

"Na Olimpíada, você está entre os melhores do mundo, não só atletas, como quadro de arbitragem também. Então, são as pessoas mais importantes, ou pelo menos as que são mais importantes daquele esporte no momento, todas juntas. Então, uma Olimpíada é o topo da carreira de qualquer um, seja atleta, seja árbitro, seja lá o que for", afirmou.

Henrique apitando prova - Foto: Acervo Pessoal I Henrique Borges

A familiaridade com o ambiente em que trabalha, no entanto, vem de muito antes de sua carreira profissional. Desde criança, Henrique frequentava a Ilha de Maré, onde um tio tinha casa. Durante as visitas, a família alugava uma canoa para que as crianças passassem o dia remando ao redor da ilha.

Com o tempo, passou a praticar surfe, mergulho, pesca e caça submarina. Chegou a conquistar o tricampeonato brasileiro de caça submarina por equipes e, ainda hoje, ocasionalmente pratica surfe e retorna ao mar para outras atividades.

"O mar sempre foi a minha vida, desde criança. Eu estou no mar desde que eu me entendi por gente", disse. A experiência de treinador de natação, assim, se somou a essa relação construída ao longo da vida com o ambiente marítimo.

"Estar no mar com águas abertas é como se fosse uma extensão da minha casa. É onde eu me sinto bem. Então, eu continuo até hoje arbitrando provas de águas abertas porque é onde eu me sinto bem, dentro do mar. É como se eu me sentisse em casa no mar", contou.

Maestro da competição

Carregando toda a experiência, os dois encaram, então, a missão de ser árbitro geral, uma das funções de maior responsabilidade em uma prova que mobiliza centenas de pessoas e envolve decisões esportivas e de segurança.

Henrique Rhanc compara o trabalho ao de um maestro, responsável por coordenar os demais profissionais e avaliar as situações que surgem ao longo da disputa.

"A função de árbitro geral é a mais importante da prova, porque recai sobre ele todas as decisões. A partir da prova ter começado, todas as decisões passam pelo árbitro geral. Ele passa a ser, vamos dizer, o maestro da orquestra", explicou.

O cargo exige conhecimento aprofundado das regras, experiência na modalidade e capacidade de interpretar situações que eventualmente não estejam detalhadas no regulamento.

"Muitas situações acontecem, às vezes, de que a regra não toca no assunto, e é o bom senso do árbitro que vai determinar qual atitude tomar. Então, é uma função para alguém que tem experiência e bagagem no esporte", disse.

Henrique apitando prova - Foto: Acervo Pessoal I Henrique Borges

Durante a competição, os árbitros atuam de forma integrada e mantêm comunicação por rádio. À medida que os nadadores avançam e se distribuem ao longo da baía, a equipe precisa ampliar o acompanhamento para assegurar que diferentes grupos permaneçam assistidos.

O árbitro geral acompanha o desenvolvimento da prova, recebe informações dos colegas e toma decisões relacionadas às ocorrências, à aplicação das regras e à classificação dos competidores.

"É ele quem comanda todos os demais árbitros, e todas as decisões que vierem a acontecer na prova, que tiverem que ser tomadas, passam pelo árbitro geral. Então, não é uma função que pode ser dada a qualquer árbitro, qualquer pessoa. No mínimo, ele tem que ter uma bagagem, uma experiência para assumir essa função", acrescentou Henrique.

Disputas feminina e masculina

Sandro Andrade e Henrique Rhanc compartilham há anos a responsabilidade pela arbitragem geral da Travessia Mar Grande-Salvador. Ambos possuem experiência internacional e trabalham conjuntamente para garantir o desenvolvimento das disputas masculina e feminina.

Na experiência de Sandro, a disputa feminina frequentemente demanda atenção especial em razão da proximidade entre as atletas em determinados momentos da competição.

Ao contrário das provas de piscina, nas quais os nadadores são separados por raias, as maratonas aquáticas permitem que os competidores dividam o mesmo espaço. O contato físico pode ocorrer durante as braçadas, nas mudanças de direção e nas disputas por posicionamento.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

"Na maratona aquática, todo mundo tem contato com todo mundo, próximo de todo mundo. Pode acontecer de bater o braço um no outro, um se bater com o outro", explicou.

Cabe à arbitragem identificar quando um contato faz parte da dinâmica natural da competição e quando constitui uma interferência intencional ou uma conduta antiesportiva.

"É aí que entra a questão do árbitro, que o árbitro tem que estar intervindo para que não haja uma ação desleal, uma conduta antiesportiva durante esses contatos, que não seja algo intencional para prejudicar o outro nadador", afirmou.

Em sua trajetória, Sandro já precisou interferir em disputas nas quais uma atleta prejudicou deliberadamente a adversária durante a chegada. Em uma dessas ocasiões, segundo ele, uma nadadora impediu que a concorrente tocasse no pórtico ao interromper seu movimento e afundá-la na água.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Após avaliar a situação, a arbitragem desclassificou a atleta que havia chegado primeiro, e a segunda colocada assumiu a vitória, encarando uma das maiores decisões tomadas por um árbitro geral.

Henrique Rhanc também guarda na memória uma edição da Mar Grande–Salvador em que dois atletas permaneceram juntos praticamente durante todo o percurso.

Um deles era o baiano Luiz Eduardo Oliveira. O outro, um nadador do Rio Grande do Sul, que disputou cada trecho da prova ao lado do representante da Bahia. Henrique recorda que o equilíbrio entre os dois exigiu atenção constante da arbitragem. Ambos chegaram ao Porto da Barra em condições de disputar a vitória no toque final.

"Os dois vinham se digladiando da largada à chegada. Eles passaram a prova inteira lado a lado e disputaram a chegada de batida de mão lá no Porto da Barra. Então, foi uma das provas que eu vi o nível de competitividade maior", relembrou.

"Essa prova faz com que o árbitro não possa respirar. Ele não pode tirar os olhos daquele momento, porque a disputa era grande e é pelo campeão geral", explicou.

Nessas situações, é necessário observar cuidadosamente a conduta dos atletas, assegurar a aplicação do regulamento e evitar que o resultado seja comprometido por interferências antiesportivas.

"Quando a prova é disputada, o trabalho é bem grande. E a tensão, né? O árbitro trabalha numa tensão grande a prova inteira, mais de uma hora e meia, uma hora e quarenta de prova na tensão", completou.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

A Baía de Todos-os-Santos

Como para todos os integrantes da Travessia, outro grande diferencial da Mar Grande–Salvador está nas características naturais da Baía de Todos-os-Santos. Enquanto muitas competições de águas abertas são realizadas em circuitos delimitados ou em trajetos próximos à costa, a prova baiana exige uma travessia completa entre dois pontos separados por uma extensa área marítima.

As condições de maré, correnteza, vento e ondulação podem influenciar tanto as estratégias adotadas pelos nadadores quanto o planejamento da arbitragem.

"São duas coisas. Primeiro, é uma prova diferenciada, porque existe essa característica de ter uma embarcação para cada nadador. Então, é gostoso você ver aquele monte de barco acompanhando os nadadores, cada um com o seu, com a sua característica própria de guiar, gritando, fazendo sinal sonoro, agitando bandeira. É legal de ver a festa dentro do mar", afirmou Sandro.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

O árbitro destaca que as mudanças de maré modificam as condições da competição e exigem que o planejamento seja adaptado à realidade encontrada no dia da prova. "É um sentimento diferente do que uma travessia, uma competição que o atleta faz quatro quilômetros em circuito ou até ponta a ponta, como a gente tem durante o Campeonato Baiano", comentou Marco.

Em provas realizadas em circuitos, a arbitragem pode acompanhar os participantes dentro de uma área delimitada por boias. Na Mar Grande-Salvador, as características do percurso tornam necessário um planejamento específico, integrado ao trabalho dos guias e das equipes de resgate.

FBDA prevê mudanças na regulamentação em 2027

Hoje, a FBDA pretende ampliar sua atuação na regulamentação e fiscalização das competições de águas abertas na Bahia a partir de 2027. Segundo o presidente, o crescimento do número de assessorias esportivas, associações e grupos interessados na realização de eventos levou o Ministério Público a promover discussões com entidades responsáveis por diferentes modalidades esportivas.

A iniciativa envolve, além da FBDA, representantes do ciclismo, do triatlo e de outras modalidades que realizam competições em espaços públicos.

"Como aumentou muito o número de assessorias de natação e pessoas privadas, grupos privados também, querendo fazer travessias ou competições de águas abertas, o Ministério Público provocou a gente para regulamentar melhor essas competições", explicou.

A perspectiva apresentada pelo presidente é que, a partir de 2027, os responsáveis por eventos de águas abertas procurem a Federação antes da realização das competições.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

O procedimento envolve a obtenção do permit, autorização esportiva concedida pela entidade após a avaliação da documentação e do planejamento apresentado pelos organizadores.

"O permit da Federação é simplesmente a permissão que a Federação dá, que avalia os documentos daquela empresa, daquele organizador de eventos que está querendo fazer uma competição no mar e avalia todo o plano de segurança dele, quantos atletas vão ter naquela competição, para poder a Federação ver que aquele evento está seguro", detalhou.

A entidade também pretende fortalecer o acompanhamento das competições antes, durante e após sua realização, verificando se a estrutura apresentada para aprovação corresponde àquela efetivamente disponibilizada aos atletas.

"Então, a Federação agora vai ter um papel maior ainda de controlar esses eventos e também, além de controlar, fiscalizar esses eventos antes, durante e até o final do evento, para poder ver se o evento está conseguindo tudo o que ele prometeu", afirmou.

Entre os aspectos mencionados pelo presidente estão a disponibilidade de ambulâncias, socorristas, embarcações e demais recursos previstos no planejamento de segurança. A mudança, segundo ele, busca acompanhar o crescimento das águas abertas na Bahia e contribuir para a realização de competições cada vez mais seguras.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Até a chegada do último atleta

Em uma competição que reúne campeões, nadadores amadores, jovens atletas, veteranos e pessoas que passaram meses ou anos se preparando para completar o percurso, o trabalho da arbitragem se estende até a conclusão da prova, acompanhando também a história dos participantes que chegam depois dos primeiros colocados.

"É emocionante do início ao fim da prova, tanto da largada quanto a chegada, quanto a chegada do último, se ele vai entrar dentro do tempo que é o tempo limite de prova. Então, assim, tudo envolve uma energia que é indescritível", afirmou Henrique.

"Quem nunca participou dessa prova não consegue captar a quantidade de energia que essa prova demanda, só você estando lá", disse.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Neste domingo, a equipe da Federação Baiana de Desportos Aquáticos estará novamente na Baía de Todos-os-Santos para acompanhar a maior edição da história da Travessia Mar Grande-Salvador, contribuindo para que cada atleta possa viver seu desafio com segurança e igualdade de condições.

Para Henrique Rhanc, que há décadas participa dessa história, fica o desejo de que novas gerações continuem descobrindo o significado da prova.

"São 56 edições, e que seja vida longa para essa prova, porque ela, durante muitos anos, foi o ápice das águas abertas na Bahia e no Brasil. Então, a gente espera que ela continue sendo assim e que as pessoas possam estar aqui para ver e assistir o que é essa prova", pediu.