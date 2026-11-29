O desafio de atravessar as águas da Baía de Todos-os-Santos reuniu diferentes gerações na 56ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador, realizada pelo Grupo A TARDE neste domingo, 29. Com participantes de 13 a 80 anos, a tradicional prova de 12,5 quilômetros mostrou que a experiência e a juventude dividem espaço no mesmo percurso, conectadas pela dedicação ao esporte.

Entre os mais jovens, Arthur de Matos, de apenas 14 anos, conquistou o título da categoria infantil e destacou a surpresa com o próprio desempenho. Para o nadador, o resultado representa o esforço acumulado durante os treinamentos e os cuidados com a preparação física.

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"É um sentimento incrível. É um esforço que vem se construindo a cada ano que passa. Me surpreendeu um pouco, porque não esperava que fosse tão bem quanto fui", contou.

O jovem também falou sobre a relação com a natação e os objetivos para o futuro. Apesar de reconhecer que ainda tem um caminho a percorrer, Arthur mantém o sonho de alcançar novos patamares na modalidade.

"É um sonho que, por enquanto, ainda está um pouquinho longe. Porém, à medida que eu vou crescendo, vai se alcançar. Acredito que, com esforço e dedicação, irei chegar a esse ponto", afirmou.

Para ele, a experiência de nadar em águas abertas também vai além da competição. Arthur descreveu a sensação de estar na água como um momento de concentração e conexão consigo mesmo.

"É um prazer, eu sinto prazer. É muito divertido e legal. É como se você entrasse em um mundo paralelo, ficasse só você com você mesmo", explicou.

Travessia atravessa gerações

Se Arthur representa a nova geração de nadadores, Leonardo Igreja simboliza a experiência construída ao longo dos anos na Travessia. Vice-campeão da categoria master, ele participou da prova pela primeira vez em 2005 e relembrou uma tradição que começou entre amigos e acabou envolvendo todos os competidores.

Na ocasião, um grupo de nadadores que treinava na Associação Atlética decidiu fazer uma oração coletiva antes da largada. O gesto, inicialmente restrito aos integrantes da equipe, ganhou a adesão de outros participantes e passou a fazer parte da preparação dos atletas.

"Quando a gente foi fazer, como era minha primeira, reuni a galera que nadava comigo e chamei para fazer uma oração, que a gente já tinha o costume de fazer em toda prova. A gente foi dando a mão, outras pessoas de outros grupos começaram a dar a mão também. Quando vimos, estava a roda de todo mundo, todos os atletas", relembrou.

Desde então, o momento se tornou uma tradição da Travessia. Leonardo também destacou a homenagem realizada nesta edição a Renato Barros, nadador que faleceu recentemente e que acumulava participações na competição. A lembrança foi conduzida por Bruno Riella antes da oração coletiva.

Sobre o desempenho na água, o nadador avaliou positivamente sua participação e destacou as condições encontradas durante o percurso. Ele esperava uma correnteza mais forte na chegada, que pudesse auxiliar os competidores na direção do Porto da Barra, mas precisou manter uma estratégia mais conservadora.

"Eu estava esperando que, na chegada, a corrente estivesse mais forte. Vim tentando manter um percurso conservador, esperando que a corrente no final me trouxesse para o porto, mas ela realmente não virou. Ficou fraquinha. Ainda assim, foi uma ótima prova", avaliou.