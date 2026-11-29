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O sol e a torcida dos banhistas marcaram a largada da 56ª Travessia Mar Grande-Salvador, realizada neste domingo, 29. A competição reúne 200 atletas em um percurso de aproximadamente 12,5 quilômetros entre a Praia do Duro, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e o Porto da Barra, em Salvador.

Antes de entrar no mar, os nadadores fizeram aquecimento e participaram de uma oração coletiva. Na faixa de areia, banhistas acompanharam a preparação e torceram pelos participantes durante a largada.

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A TARDE registrou os momentos que marcaram o início da prova.

Confira as imagens:

1 de 5 | Foto: Xando Pereira/ Ag. A TARDE

2 de 5 | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

3 de 5 | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

4 de 5 | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

5 de 5 | Foto: Xando Pereira/ Ag. A TARDE

Travessia reúne recorde de participantes

Com 200 inscritos, a edição deste ano tem o maior número de participantes da história da competição. O total representa um aumento de aproximadamente 11% em relação a 2025, quando foram disponibilizadas 180 vagas. Naquele ano, as inscrições também se esgotaram rapidamente, em menos de 48 horas.

O crescimento no número de participantes vem sendo registrado desde a retomada da prova, em 2023, quando cerca de 150 atletas se inscreveram. Em 2024, o limite passou para 180 vagas, quantidade mantida em 2025.

Uma das provas mais tradicionais da natação baiana e brasileira, a Travessia Mar Grande-Salvador teve a primeira edição oficial em 1955. Após uma pausa de sete anos, desde a edição de 2016, voltou ao calendário em 2023.