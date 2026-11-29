ESPORTES
Atleta bate recorde e completa Travessia Mar Grande-Salvador aos 80 anos
Roberto Macedo participou da 56ª edição, realizada neste domingo, 29
Aos 80 anos, Roberto Macedo viveu um domingo de emoção na 56ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador. Atleta mais velho entre os 200 inscritos, o nadador completou pela 14ª vez o percurso entre a Praia do Duro, em Mar Grande, e o Porto da Barra, em Salvador, marcando sua despedida de uma das competições mais importantes de sua trajetória esportiva.
Com uma história iniciada em 1990, Roberto construiu uma relação especial com a Travessia. Ao longo de 13 participações anteriores, conquistou 12 vitórias em sua faixa etária, além de acumular experiências e amizades que marcaram sua caminhada nas águas abertas.
Após cruzar a linha de chegada pela última vez, o veterano não escondeu a emoção. O nadador destacou o apoio recebido durante a preparação e fez questão de agradecer aos familiares e profissionais que estiveram ao seu lado.
"Feliz, muito feliz. Deu vontade de chorar. Cheguei a chorar ali, viu? Mas é isso mesmo, é só alegria agora", declarou.
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Para encarar o desafio aos 80 anos, Roberto intensificou a rotina de preparação e contou com o acompanhamento de Jaime, do Clube dos Oficiais, e Ronald, técnico da Ronald Swing Academia. Segundo ele, a preparação exigiu um esforço maior do que em outras participações.
"Nunca treinei tanto como treinei dessa vez, lá no Clube dos Oficiais com Jaime. Quero agradecer à família toda, a Ronald, que me ajudou também, e à turma da Piscina Salgada, da Associação Serc. Você viu como estava a turma aí? Todo mundo de uniforme", comemorou.
Uma vida dedicada à natação
A relação de Roberto Macedo com a natação começou ainda na infância, por influência da irmã mais velha, que competia pelo São Salvador. Depois de integrar equipes de competição e treinar em dois turnos na juventude, o nadador chegou a se afastar da modalidade, mas retomou as atividades aos 40 anos.
O retorno aconteceu após reencontrar Otávio Dantas, conhecido como Tavinho, seu antigo treinador dos tempos do Bahia. A partir daí, voltou a competir e encontrou nas águas abertas uma nova paixão, que o levou à primeira participação na Mar Grande-Salvador, em 1990.
Além dos resultados esportivos, Roberto também deixou sua contribuição para a natação baiana por meio da Piscina Salgada, projeto criado na Praia da Ribeira, em Salvador. A estrutura montada no mar abriga uma escola de natação que completará 20 anos em fevereiro de 2027.
O espaço reúne alunos de diferentes idades e se tornou uma extensão da relação do nadador com o esporte. Durante a entrevista após a Travessia, Roberto também celebrou a proximidade do aniversário do projeto: "Vamos completar 20 anos para o mês, 20 de fevereiro".
Despedida marcada pela emoção
A participação na edição de 2026 representava um objetivo especial para Roberto: completar o percurso aos 80 anos antes de encerrar sua trajetória na competição. O retorno à prova, que voltou ao calendário em 2023 após uma interrupção, foi motivado justamente pelo desejo de alcançar essa marca.
A despedida reuniu familiares, amigos, alunos e integrantes das equipes que acompanharam sua preparação. Emocionado com a recepção, o nadador encerrou sua participação agradecendo a todos que fizeram parte da caminhada.
Aos 80 anos, Roberto deixa a Travessia Mar Grande-Salvador com 12 títulos em sua faixa etária, 14 participações e uma história construída ao longo de mais de três décadas. Mesmo fora das próximas disputas, sua ligação com a natação continua por meio da formação de novos nadadores na Ribeira.