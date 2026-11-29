Aos 80 anos, Roberto Macedo viveu um domingo de emoção na 56ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador. Atleta mais velho entre os 200 inscritos, o nadador completou pela 14ª vez o percurso entre a Praia do Duro, em Mar Grande, e o Porto da Barra, em Salvador, marcando sua despedida de uma das competições mais importantes de sua trajetória esportiva.

Com uma história iniciada em 1990, Roberto construiu uma relação especial com a Travessia. Ao longo de 13 participações anteriores, conquistou 12 vitórias em sua faixa etária, além de acumular experiências e amizades que marcaram sua caminhada nas águas abertas.

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Após cruzar a linha de chegada pela última vez, o veterano não escondeu a emoção. O nadador destacou o apoio recebido durante a preparação e fez questão de agradecer aos familiares e profissionais que estiveram ao seu lado.

"Feliz, muito feliz. Deu vontade de chorar. Cheguei a chorar ali, viu? Mas é isso mesmo, é só alegria agora", declarou.

Para encarar o desafio aos 80 anos, Roberto intensificou a rotina de preparação e contou com o acompanhamento de Jaime, do Clube dos Oficiais, e Ronald, técnico da Ronald Swing Academia. Segundo ele, a preparação exigiu um esforço maior do que em outras participações.

"Nunca treinei tanto como treinei dessa vez, lá no Clube dos Oficiais com Jaime. Quero agradecer à família toda, a Ronald, que me ajudou também, e à turma da Piscina Salgada, da Associação Serc. Você viu como estava a turma aí? Todo mundo de uniforme", comemorou.

Uma vida dedicada à natação

A relação de Roberto Macedo com a natação começou ainda na infância, por influência da irmã mais velha, que competia pelo São Salvador. Depois de integrar equipes de competição e treinar em dois turnos na juventude, o nadador chegou a se afastar da modalidade, mas retomou as atividades aos 40 anos.

O retorno aconteceu após reencontrar Otávio Dantas, conhecido como Tavinho, seu antigo treinador dos tempos do Bahia. A partir daí, voltou a competir e encontrou nas águas abertas uma nova paixão, que o levou à primeira participação na Mar Grande-Salvador, em 1990.

Além dos resultados esportivos, Roberto também deixou sua contribuição para a natação baiana por meio da Piscina Salgada, projeto criado na Praia da Ribeira, em Salvador. A estrutura montada no mar abriga uma escola de natação que completará 20 anos em fevereiro de 2027.

O espaço reúne alunos de diferentes idades e se tornou uma extensão da relação do nadador com o esporte. Durante a entrevista após a Travessia, Roberto também celebrou a proximidade do aniversário do projeto: "Vamos completar 20 anos para o mês, 20 de fevereiro".

Despedida marcada pela emoção

A participação na edição de 2026 representava um objetivo especial para Roberto: completar o percurso aos 80 anos antes de encerrar sua trajetória na competição. O retorno à prova, que voltou ao calendário em 2023 após uma interrupção, foi motivado justamente pelo desejo de alcançar essa marca.

A despedida reuniu familiares, amigos, alunos e integrantes das equipes que acompanharam sua preparação. Emocionado com a recepção, o nadador encerrou sua participação agradecendo a todos que fizeram parte da caminhada.

Aos 80 anos, Roberto deixa a Travessia Mar Grande-Salvador com 12 títulos em sua faixa etária, 14 participações e uma história construída ao longo de mais de três décadas. Mesmo fora das próximas disputas, sua ligação com a natação continua por meio da formação de novos nadadores na Ribeira.