Sem entrar em campo, Bahia pode ser ultrapassado durante a Data Fifa

O Mirassol joga hoje contra o Fluminense, e uma vitória simples coloca o time à frente do Bahia na tabela, assumindo uma posição no G-4 da Série A - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia pode perder uma posição no Campeonato Brasileiro sem sequer entrar em campo. Após vencer o Flamengo neste domingo, 5, o Esquadrão assumiu a 5ª colocação da tabela, com 43 pontos — mesma pontuação de Botafogo e Mirassol, 4º e 6º colocados, respectivamente. No entanto, o Tricolor pode ser ultrapassado nesta quarta-feira, 8.

Isso porque o Mirassol entrará em campo para disputar um jogo atrasado contra o Fluminense e, caso conquiste os três pontos, chegará aos 46 pontos, deixará o Bahia para trás, empurrando-o para o 6º lugar e assumindo uma vaga no G-4. É importante ressaltar que, mesmo em caso de ultrapassagem, o Esquadrão ficará com uma partida a menos que o rival na tabela de classificação.

O confronto, marcado para as 21h, será realizado no Estádio Municipal Campos Maia, o “Maião”, casa do Mirassol — onde o Leão Caipira segue invicto na Série A. Sob seus domínios, o time comandado por Rafael Guanaes soma sete vitórias e cinco empates em 15 jogos, figurando ao lado do Flamengo como uma das únicas equipes que ainda não perderam em casa na competição.

Apesar disso, o Mirassol vive um momento de oscilação no Brasileirão. Já são três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate no período — a pior sequência da equipe na Série A de 2025.

Sem entrar em campo, o Bahia acompanha atentamente o duelo do Mirassol enquanto aproveita uma rara semana cheia de treinos antes do clássico contra o Vitória, marcado para a quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.