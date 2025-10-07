Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OLHO NA TABELA

Sem entrar em campo, Bahia pode ser ultrapassado durante a Data Fifa

Tricolor de Aço torce contra o Mirassol no jogo atrasado contra o Fluminense

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

07/10/2025 - 13:43 h | Atualizada em 07/10/2025 - 13:55
O Mirassol joga hoje contra o Fluminense, e uma vitória simples coloca o time à frente do Bahia na tabela, assumindo uma posição no G-4 da Série A
O Mirassol joga hoje contra o Fluminense, e uma vitória simples coloca o time à frente do Bahia na tabela, assumindo uma posição no G-4 da Série A -

O Bahia pode perder uma posição no Campeonato Brasileiro sem sequer entrar em campo. Após vencer o Flamengo neste domingo, 5, o Esquadrão assumiu a 5ª colocação da tabela, com 43 pontos — mesma pontuação de Botafogo e Mirassol, 4º e 6º colocados, respectivamente. No entanto, o Tricolor pode ser ultrapassado nesta quarta-feira, 8.

Isso porque o Mirassol entrará em campo para disputar um jogo atrasado contra o Fluminense e, caso conquiste os três pontos, chegará aos 46 pontos, deixará o Bahia para trás, empurrando-o para o 6º lugar e assumindo uma vaga no G-4. É importante ressaltar que, mesmo em caso de ultrapassagem, o Esquadrão ficará com uma partida a menos que o rival na tabela de classificação.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Fonte Nova remove antigo gramado e segue substituição; veja fotos
DM do Bahia alertou Éverton Ribeiro e ajudou a identificar câncer
1º turno x 2º turno: Bahia mantém o ritmo no Brasileirão 2025? veja

O confronto, marcado para as 21h, será realizado no Estádio Municipal Campos Maia, o “Maião”, casa do Mirassol — onde o Leão Caipira segue invicto na Série A. Sob seus domínios, o time comandado por Rafael Guanaes soma sete vitórias e cinco empates em 15 jogos, figurando ao lado do Flamengo como uma das únicas equipes que ainda não perderam em casa na competição.

Apesar disso, o Mirassol vive um momento de oscilação no Brasileirão. Já são três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate no período — a pior sequência da equipe na Série A de 2025.

Sem entrar em campo, o Bahia acompanha atentamente o duelo do Mirassol enquanto aproveita uma rara semana cheia de treinos antes do clássico contra o Vitória, marcado para a quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão campeonato brasileiro Fluminense mirassol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Mirassol joga hoje contra o Fluminense, e uma vitória simples coloca o time à frente do Bahia na tabela, assumindo uma posição no G-4 da Série A
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

O Mirassol joga hoje contra o Fluminense, e uma vitória simples coloca o time à frente do Bahia na tabela, assumindo uma posição no G-4 da Série A
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

O Mirassol joga hoje contra o Fluminense, e uma vitória simples coloca o time à frente do Bahia na tabela, assumindo uma posição no G-4 da Série A
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

O Mirassol joga hoje contra o Fluminense, e uma vitória simples coloca o time à frente do Bahia na tabela, assumindo uma posição no G-4 da Série A
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x