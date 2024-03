Seminário em Salvador incentiva mulheres a praticarem boxe | A TARDE

A Sudesb promove entre os dias 14 e 15 de março, o Mais mulheres no Esporte - No cenário do Boxe. O objetivo é incentivar as mulheres a pratica da modalidade. As inscrições estão abertas até esta quarta-feira, 13, e podem ser feitas aqui.

O seminário, que será realizado no auditório do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), que fica ao lado do Estádio de Pituaçu, terá palestras de membros da da Confederação Brasileira de Boxe CBBOXE), com temas sobre o crescimento do boxe feminino, questões nutricionais, análise de dados, dentre outros temas.

Ainda durante a ação, serão apresentadas atividades práticas de psicologia, além de palestras sobre saúde da mulher e treino de boxe com sparring. As interessadas terão acesso com vans, que vão partir do estacionamento Oeste 1 do Estádio Pituaçu, sendo no dia 14/03, a partir das 12 horas, enquanto no dia 15/03, os veículos sairão às 8h.



Confira a programação completa do workshop Mais mulheres no Esporte - No cenário do Boxe



Dia 14/03

13:30 - Credenciamento;

14:00 - Abertura; 14:30 -

Palestra: História e desenvolvimento do Boxe Feminino - Suelen Souza;

15:30 - Coffee Break;

15:50 - Palestra: O potencial do Boxe Feminino através da análise de dados - Paula Avakian (com a presença da atleta Adriana Araújo);

16:50 - Palestra: Aspectos Nutricionais do Boxe - Ana Paula Hayashi



Dia 15/03

09:00 - Abertura;

09:30 - Atividade prática de Psicologia: Bruna Bardella;

10:30 - Treino/ Sparring Feminino: Suelen Souza;

14:00 - Palestra: Saúde da Mulher - Cassiana Pisanelli

15:00 - Mesa Redonda: Todas as profissionais e entrega dos certificados