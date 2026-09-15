Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ENTRADA GRATUITA

Shopping na Bahia sedia 2ª edição do Campeonato Baiano de Patinação

Competição reúne cerca de 60 atletas serve como seletiva oficial para o Troféu Brasil

Jair Mendonça Jr
Por
2ª edição do campeonato baiano de patinação
2ª edição do campeonato baiano de patinação - Foto: Divulgação

O Parque Shopping Bahia recebe o Campeonato Baiano de Patinação de Velocidade nos dias 19 e 20 de setembro de 2026. O evento ocorre em Lauro de Freitas e conta com entrada gratuita para o público das 10h às 18h.

A competição chega à 2ª edição consecutiva no centro de compras e reúne cerca de 60 atletas de seis municípios baianos: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Inhambupe e Conceição do Coité.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Seletiva e categorias

O torneio funciona como etapa seletiva para o Troféu Brasil, competição nacional da modalidade. As provas ocorrem nas categorias mini-mirim, pré-mirim, mirim, júnior, sênior e master.

Entre os competidores confirmados estão os campeões do Troféu Brasil Ramon Cortes e Raphael Ponciano, além do campeão sul-americano de Inline Freestyle, Kaito Sugiura. O evento também conta com os atuais campeões estaduais Ana Luiza e Mai Silva.

Impacto social

Segundo a Federação Baiana de Patinagem, a maior parte dos atletas participantes integra projetos sociais desenvolvidos no estado.

Competidores locais conquistaram medalhas de ouro e prata na edição anterior do Campeonato Sul-Americano.

Serviço

  • Evento: Campeonato Baiano de Patinação de Velocidade
  • Datas: 19 e 20 de setembro de 2026
  • Horário: Das 10h às 18h
  • Local: Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas (BA)
  • Entrada: Gratuita

Leia Também:

ESPORTES

Maior campeonato não profissional do mundo define grupos e jogos
Maior campeonato não profissional do mundo define grupos e jogos imagem

POLÍCIA

Campeonato de 'grau' termina com homem morto a tiros em Salvador
Campeonato de 'grau' termina com homem morto a tiros em Salvador imagem

VIRAL NA POLÍTICA

Prefeito proíbe campeonato de farmar aura e dispara: "Vergonha"
Prefeito proíbe campeonato de farmar aura e dispara: "Vergonha" imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Parque Shopping Bahia Patinação de Velocidade

Relacionadas

Mais lidas