Shopping na Bahia sedia 2ª edição do Campeonato Baiano de Patinação

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O Parque Shopping Bahia recebe o Campeonato Baiano de Patinação de Velocidade nos dias 19 e 20 de setembro de 2026. O evento ocorre em Lauro de Freitas e conta com entrada gratuita para o público das 10h às 18h.

A competição chega à 2ª edição consecutiva no centro de compras e reúne cerca de 60 atletas de seis municípios baianos: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Inhambupe e Conceição do Coité.

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Seletiva e categorias

O torneio funciona como etapa seletiva para o Troféu Brasil, competição nacional da modalidade. As provas ocorrem nas categorias mini-mirim, pré-mirim, mirim, júnior, sênior e master.

Entre os competidores confirmados estão os campeões do Troféu Brasil Ramon Cortes e Raphael Ponciano, além do campeão sul-americano de Inline Freestyle, Kaito Sugiura. O evento também conta com os atuais campeões estaduais Ana Luiza e Mai Silva.

Impacto social

Segundo a Federação Baiana de Patinagem, a maior parte dos atletas participantes integra projetos sociais desenvolvidos no estado.

Competidores locais conquistaram medalhas de ouro e prata na edição anterior do Campeonato Sul-Americano.

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