Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Spaten Fight Night 3 reúne campeões mundiais e olímpicos; veja card

Evento de luta acontece nesta noite de sábado, 29

João Grassi
Por
Spaten Fight Night reúne campeões mundiais e olímpicos de diferentes modalidades
Spaten Fight Night reúne campeões mundiais e olímpicos de diferentes modalidades - Foto: Gaspar Nóbrega

O Spaten Fight Night chega à sua 3ª edição reunindo campeões mundiais e olímpicos de diferentes modalidades, com direito a estreia do judô e do jiu jitsu ao lado do boxe. O evento acontece neste sábado, 29, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, a partir das 19h30, com transmissão da Globo, Combate, Globoplay e ge tv.

Neste ano, o Spaten Fight Night apresenta card expandido: cinco combates ao todo, incluindo o confronto entre Maurício Shogun x Glover Teixeira, duas das maiores lendas do MMA.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Embora tenham carreiras vitoriosas no MMA, Shogun e Glover nunca se enfrentaram em competições oficiais.

Judô e jiu-jítsu

A estreia do judô será com lutas históricas. Medalha de ouro olímpica, Rafa Silva vai enfrentar outra medalhista olímpica: a mexicana Prisca Awiti, prata em 2024.

Já Bia Souza, ouro em 2024 e que recentemente conquistou o Grand Prix de Judô em Lima, encara a atual número 1 de sua categoria, a israelense Raz Hershko.

O jiu-jítsu reserva um confronto que vai sair faísca: Nicholas Meregali contra Felipe “Preguiça” Pena. Os dois multicampeões mundiais ficarão frente a frente no tatame.

Leia Também:

"HUMILHAÇÃO"

Em lágrimas, Popó anuncia aposentadoria do boxe após confusão
Em lágrimas, Popó anuncia aposentadoria do boxe após confusão imagem

SPATEN FIGHT NIGHT

Bia Ferreira e Hebert Conceição representam a Bahia e dão show de boxe
Bia Ferreira e Hebert Conceição representam a Bahia e dão show de boxe imagem

SPATEN FIGHT NIGHT

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada
Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada imagem

Confrontos do Spaten Fight Night 3, horários e onde assistir

Luta 1 - Nicholas Meregali x Felipe Pena (jiu-jítsu)

  • A partir das 22h - Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

Luta 2 - Rafa Silva x Prisca Awiti (judô)

  • A partir das 23h15 - Transmissão: Globo, Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

Luta 3 - Bia Souza x Raz Hershko (judô)

  • Após luta 2 - Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

Luta 4 - Luan Medeiros x Juan Cruz (boxe)

  • Após luta 3 - Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

Luta 5 - Maurício Shogun x Glover Teixeira (boxe)

  • Após luta 4 - Transmissão: Globo, Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)
Card do Spaten Fight Night 3
Card do Spaten Fight Night 3 - Foto: Divulgação Spaten
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Spaten Fight Night

Relacionadas

Mais lidas