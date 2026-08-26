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Spaten Fight Night 3 reúne campeões mundiais e olímpicos; veja card
Evento de luta acontece nesta noite de sábado, 29
O Spaten Fight Night chega à sua 3ª edição reunindo campeões mundiais e olímpicos de diferentes modalidades, com direito a estreia do judô e do jiu jitsu ao lado do boxe. O evento acontece neste sábado, 29, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, a partir das 19h30, com transmissão da Globo, Combate, Globoplay e ge tv.
Neste ano, o Spaten Fight Night apresenta card expandido: cinco combates ao todo, incluindo o confronto entre Maurício Shogun x Glover Teixeira, duas das maiores lendas do MMA.
Embora tenham carreiras vitoriosas no MMA, Shogun e Glover nunca se enfrentaram em competições oficiais.
Judô e jiu-jítsu
A estreia do judô será com lutas históricas. Medalha de ouro olímpica, Rafa Silva vai enfrentar outra medalhista olímpica: a mexicana Prisca Awiti, prata em 2024.
Já Bia Souza, ouro em 2024 e que recentemente conquistou o Grand Prix de Judô em Lima, encara a atual número 1 de sua categoria, a israelense Raz Hershko.
O jiu-jítsu reserva um confronto que vai sair faísca: Nicholas Meregali contra Felipe “Preguiça” Pena. Os dois multicampeões mundiais ficarão frente a frente no tatame.
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Confrontos do Spaten Fight Night 3, horários e onde assistir
Luta 1 - Nicholas Meregali x Felipe Pena (jiu-jítsu)
- A partir das 22h - Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)
Luta 2 - Rafa Silva x Prisca Awiti (judô)
- A partir das 23h15 - Transmissão: Globo, Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)
Luta 3 - Bia Souza x Raz Hershko (judô)
- Após luta 2 - Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)
Luta 4 - Luan Medeiros x Juan Cruz (boxe)
- Após luta 3 - Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)
Luta 5 - Maurício Shogun x Glover Teixeira (boxe)
- Após luta 4 - Transmissão: Globo, Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)