Técnico argentino tenta "acalmar os ânimos" após fala polêmica de Raphinha

Scaloni diz que "é um jogo de futebol que cada um quer vencer" - Foto: Reprodução | Twitter

Às vésperas do clássico entre Brasil x Argentina, que acontece nesta terça-feira, 25, no Monumental de Nuñez, o atacante Raphinha prometeu “porrada neles” durante uma entrevista com o ex-jogador Romário. O treinador argentino comentou que tomou conhecimento da fala e tentou esfriar um pouco a situação.

Durante coletiva de imprensa, o técnico da Seleção argentina, Lionel Scaloni, comentou que ficou sabendo da fala de Raphinha.

“Comentaram comigo. É um Argentina x Brasil, sempre é uma partida importante. Mas não deixa de ser um jogo de futebol", disse Scaloni tentando acalmar os nervos do confronto. O treinador ainda foi além e deu um exemplo envolvendo Messi e Neymar.

“Depois da final da Copa América de 2021 (vencida pelos argentinos, no Maracanã) de Leo (Messi) sentado com Neymar na escadaria do Maracanã. Essa é a imagem que nós temos que passar para todos. O melhor jogador do mundo e possivelmente o segundo melhor juntos e sendo amigos. Essa é a imagem. Todo o resto é um jogo de futebol que cada um quer vencer.”

As falas de Raphinha que repercutiram durante o dia foram feitas após o ex-jogador e hoje senador Romário, perguntar se jogar contra a Argentina sem Messi seria “porrada neles”.

"Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser", respondeu Raphinha

"Gostei! Em argentino tem que bater mesmo, doído! Eles são f***", comentou o Baixinho.