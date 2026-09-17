Técnico assume seleção e faz convocação gigante com 44 atletas

Klopp mal começou sua trajetória como técnico de seleção e já deixou sua marca - na primeira convocação como técnico da Alemanha, o treinador divulgou uma lista com incríveis 44 jogadores para a próxima Data Fifa, divididos em dois grupos diferentes para os quatro compromissos da seleção alemã pela Liga das Nações da Uefa.

A decisão chamou atenção na imprensa europeia. O jornal espanhol Marca tratou a medida como "loucura" e classificou a lista como uma "revolução Klopp" por reunir 44 atletas e dois times praticamente distintos para a sequência de jogos.

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Dois grupos para quatro partidas

Klopp, em um esforço incessante para conhecer todas as peças que pode vir a utilizar, separou os convocados em duas listas. A primeira, com 24 jogadores, será utilizada nos jogos contra a Holanda, no dia 24 de setembro, fora de casa, e contra a Grécia, três dias depois, como mandante.

A segunda relação tem 20 atletas e contempla os compromissos contra a Sérvia, no dia 1º de outubro, fora de casa, e novamente contra a Grécia, em 4 de outubro, desta vez em Atenas.

Segundo a Federação Alemã de Futebol, a maioria dos jogadores chamados para os dois primeiros jogos retornará aos clubes depois das partidas. O único nome presente nos dois grupos é o goleiro Finn Dahmen, do Augsburg.

Klopp pela Alemanha - Foto: Divulgação I Fifa

Mistura de experiência e renovação

As duas listas combinam atletas experientes com jovens que ainda buscam espaço na seleção principal. Entre os nomes mais conhecidos estão Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Kai Havertz, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Florian Wirtz, Karim Adeyemi e Nick Woltemade.

A convocação marca o início do trabalho de Klopp na Alemanha com uma estratégia clara de observação ampla. Ao invés de concentrar a Data Fifa em um grupo reduzido, o treinador optou por testar mais opções, dividir cargas e ampliar a base de jogadores avaliados neste começo de ciclo.

Jürgen Klopp treinou o Liverpool por quase 10 anos - Foto: Lindsey Parnaby | AFP

Lista para jogos contra Holanda e Grécia

Goleiros: Finn Dahmen, Alexander Nübel e Marc-André ter Stegen.

Finn Dahmen, Alexander Nübel e Marc-André ter Stegen. Defensores: Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu e Josha Vagnoman.

Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu e Josha Vagnoman. Meio-campistas: Nadiem Amiri, Bambasé Conté, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade e Anton Stach.

Nadiem Amiri, Bambasé Conté, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade e Anton Stach. Atacantes: Younes Ebnoutalib e Kai Havertz.

Lista para jogos contra Sérvia e Grécia

Goleiros: Finn Dahmen, Jonas Urbig e Noah Atubolu.

Finn Dahmen, Jonas Urbig e Noah Atubolu. Defensores: Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum e Malick Thiaw.

Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum e Malick Thiaw. Meio-campistas: Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Saïd El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant e Florian Wirtz.

Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Saïd El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant e Florian Wirtz. Atacantes: Jonathan Burkardt e Nick Woltemade.

Alemanha terá sequência pela Liga das Nações

Os quatro jogos serão válidos pela Liga das Nações da Uefa, com a estreia de Klopp acontecendo contra a Holanda, em Amsterdã, no dia 24 de setembro. Depois, a Alemanha recebe a Grécia em Augsburg, enfrenta a Sérvia fora de casa e fecha a sequência novamente contra os gregos, em Atenas.

A convocação ampliada reforça a tentativa de Klopp de iniciar o trabalho com uma análise profunda do elenco alemão. A estratégia, pouco comum em seleções, transforma a primeira Data Fifa do treinador em uma espécie de laboratório para definir caminhos e hierarquia no novo ciclo.

Será que vira tendência?

Klopp não é o único técnico a querer conhecer o máximo possível de atletas quando assume uma seleção. O próprio técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, por exemplo, vem rotacionando muito seus atletas desde que assumiu o comando.

Só nesta próxima Data Fifa, são nove estreantes na seleção convocados por Ancelotti, que vem dando primeiras chances e renovando o clássico elenco da Seleção Brasileira. A lista gigante, no entanto, é novidade - e pode começar a se espalhar como estratégia entre técnicos.