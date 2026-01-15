Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALTO NÍVEL

Thiago Silva reestreia pelo Porto: "Novato Quarentão"

Zagueiro brasileiro de 41 anos domina estatísticas defensivas

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

15/01/2026 - 13:51 h
Thiago silva re-estreou pelo Porto
Thiago silva re-estreou pelo Porto -

O Derby português entre Porto e Benfica foi disputado pelas quartas de final da Taça de Portugal, nesta quarta-feira, 14. O confronto, além de ser um clássico histórico do país de Portugal, ficou marcado pela reestreia de Thiago Silva pela equipe portista.

O gol, que definiu o confronto pelo placar de 1x0 e classificou a equipe do Porto para as Semifinais da competição nacional,foi marcado por Jan Bednarek, companheiro de Thiago Silva na zaga, aos 15 minutos do primeiro tempo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vini Jr é alvo de críticas após queda do Real Madrid na Copa do Rei
"Vocês vão ficar impressionados", diz Ceni sobre novo reforço do Bahia
No Bonfim, torcidas de Bahia e Vitória fazem cobranças para 2026

A equipe do Porto está repleta de brasileiros. Durante o confronto, Pepê e William Gomes entraram em campo ao decorrer da partida, mas o destaque do jogo foi para o experiente zagueiro Thiago Silva.

Ele formou uma linha de defesa ao lado do autor do gol da partida, e teve destaque com ótimos números: uma interceptação, seis cortes, um chute bloqueado, duas recuperações de bola e 100% de aproveitamento nos duelos disputados pelo chão e pelo alto ao longo do confronto.

Thiago Silva em campo pelo Porto
Thiago Silva em campo pelo Porto | Foto: Reprodução | X

"Voltou a pisar em um gramado português mais de 21 anos depois de ter estado em campo pela equipe B do Porto. Aos 41 anos, fez a estreia na equipe principal perante um rival e perante o goleador número 1 do futebol nacional. Se entendeu muitíssimo bem com Bednarek e raramente deu espaço a Pavlidis e companhia. Novato quarentão", avaliou o jornal A Bola sobre a atuação de Thiago.

O camisa 3 do Porto não entrava em campo desde o dia 14 de dezembro, quando o Fluminense foi eliminado pelo Vasco na semifinal da Copa do Brasil nas penalidades por 4 a 3, onde o Vasco terminou como vice-campeão para a equipe do Corinthians.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Benfica Derby Portugûes mercado da bola porto Taça de Portugal Thiago Silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Thiago silva re-estreou pelo Porto
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Thiago silva re-estreou pelo Porto
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Thiago silva re-estreou pelo Porto
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Thiago silva re-estreou pelo Porto
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x