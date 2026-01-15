Thiago Silva reestreia pelo Porto: "Novato Quarentão"

Thiago silva re-estreou pelo Porto - Foto: Reprodução / X

O Derby português entre Porto e Benfica foi disputado pelas quartas de final da Taça de Portugal, nesta quarta-feira, 14. O confronto, além de ser um clássico histórico do país de Portugal, ficou marcado pela reestreia de Thiago Silva pela equipe portista.

O gol, que definiu o confronto pelo placar de 1x0 e classificou a equipe do Porto para as Semifinais da competição nacional,foi marcado por Jan Bednarek, companheiro de Thiago Silva na zaga, aos 15 minutos do primeiro tempo.

A equipe do Porto está repleta de brasileiros. Durante o confronto, Pepê e William Gomes entraram em campo ao decorrer da partida, mas o destaque do jogo foi para o experiente zagueiro Thiago Silva.

Ele formou uma linha de defesa ao lado do autor do gol da partida, e teve destaque com ótimos números: uma interceptação, seis cortes, um chute bloqueado, duas recuperações de bola e 100% de aproveitamento nos duelos disputados pelo chão e pelo alto ao longo do confronto.

Thiago Silva em campo pelo Porto | Foto: Reprodução | X

"Voltou a pisar em um gramado português mais de 21 anos depois de ter estado em campo pela equipe B do Porto. Aos 41 anos, fez a estreia na equipe principal perante um rival e perante o goleador número 1 do futebol nacional. Se entendeu muitíssimo bem com Bednarek e raramente deu espaço a Pavlidis e companhia. Novato quarentão", avaliou o jornal A Bola sobre a atuação de Thiago.

O camisa 3 do Porto não entrava em campo desde o dia 14 de dezembro, quando o Fluminense foi eliminado pelo Vasco na semifinal da Copa do Brasil nas penalidades por 4 a 3, onde o Vasco terminou como vice-campeão para a equipe do Corinthians.